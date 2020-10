Amazon Prime Gaming: Gratis-Spiele und Twitch-Drops im November

Amazon stellt Prime-Mitgliedern im November mehr als 37 Spiele kos­ten­los bereit, die via Prime Gaming zum Download zur Verfügung stehen wer­den. Ebenso veröffentlicht der Twitch-Betreiber eine Übersicht der In-Game-Inhalte, die auch als Gratis-Drops bekannt sind.

Halloween-Games bleiben länger und neue In-Game-Inhalte

Gratis-Spiele und Twitch-Drops bei Prime Gaming im November

Madden NFL 21 Drop 1 ab sofort verfügbar

Black Desert Mobile Drop 1 ab sofort verfügbar

MLB Tap Sports Baseball Drop 6 ab sofort verfügbar

Last Day on Earth Drop 10 ab sofort verfügbar

League of Legends Drop 1 ab sofort verfügbar

Paladins Drop 2 ab sofort verfügbar

Smite Drop 2 ab sofort verfügbar

VALORANT Drop 2 ab sofort verfügbar

RuneScape Drop 3 ab sofort verfügbar

Rocket Arena Drop 1 ab sofort verfügbar

Grand Theft Auto Online: In-Game-Währung ab sofort verfügbar

Red Dead Online: Gratis Single Bandolier & Co. ab sofort verfügbar

Victor Vran ab 2. November

A Knight's Quest ab 2. November

Smoke and Sacrifice ab 2. November

Lethis - Path of Progress ab 2. November

Aurion: Legacy of the Kori-Odan ab 2. November

Legends of Runeterra ab 2. November

Big Farm: Mobile Harvest Drop 11 ab 2. November

MLB Tap Sports Baseball Drop 7 ab 4. November

Last Day on Earth Drop 11 ab 5. November

MLB Tap Sports Baseball Drop 8 ab 11. November

Roblox Drop 4 ab 11. November

Yahtzee with Buddies Drop 10 ab 11. November

Last Day on Earth Drop 12 ab 12. November

Apex Legends ab 13. November

Diverse Spiele aus Oktober verlassen Prime-Bibliothek ab 13. November

Big Farm: Mobile Harvest Drop 12 ab 16. November

MLB Tap Sports Baseball Drop 9 ab 18. November

Last Day on Earth Drop 13 ab 19. November

MLB Tap Sports Baseball Drop 10 ab 25. November

Last Day on Earth Drop 14 ab 26. November

Alle Spiele und Loot im Überblick

Amazon Prime Gaming

Der Versandhändler Amazon zeigt heute nicht nur die Film- und Serien-Highlights , die man seiner zahlenden Kundschaft auf Prime Video zum Streamen anbietet, sondern spricht auch über die November-Vorteile von Prime Gaming. Der früher als Twitch Prime bekannte Pre­mium-Service steht Amazon Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und soll Spielern ab dem 2. November Zugang zu mehr als 37 neuen Gratis-Spielen verschaffen. Als Vor­zei­ge­ti­tel werden Victor Vran (Action-RPG), A Knight's Quest (Action-Adventure), Smoke and Sacrifice (RPG), Lethis - Path of Progress (2D-Städtebau) und Aurion: Legacy of the Kori-Odan (Action-RPG) genannt.In den meisten Fällen trifft man auf ältere Klassiker oder Indie-Spiele, die laut Amazon je­doch im November einen Gesamtwert von 400 Euro übersteigen. In Zeiten des Co­ro­na­vi­rus-Lockdowns steht hier also eine gewisse Auswahl für Gamer bereit. Ebenso bestätigt der Online-Händler, dass passende Titel zu Halloween - z.B. Dead Age, Layers of Fear und Silver Chains - sowie 20 Arcade-Klassiker von SNK bis zum 13. November weiterhin zur Verfügung stehen werden. Auf Prime Gaming abgeholte Titel werden dauerhaft in der eigenen Bi­blio­thek gespeichert und können gespielt werden, solange das Amazon Prime-Abo aktiv ist.Für viele Spieler stellt die deutlich interessantere Komponente von Prime Gaming jedoch der Twitch-Loot, besser bekannt als "Item-Drops", dar. Hier werden in regelmäßigen Abständen kostenlose In-Game-Inhalte diverser Spiele verteilt, die sich in den meisten Fällen auf die Optik der Charaktere (Skins) auswirken. Im November wird unter anderem Loot für Titel wie Madden NFL 21, Rocket Arena, Apex Legends, Valorant, League of Legends, Paladins, Smite, Black Desert Mobile und RuneScape verteilt. Eine ausführliche Liste der Drop-Termine findet ihr im unteren Bereich dieses Artikels.