Mit dem iPhone 12 erschwert Apple Reparatur durch Dritte noch mehr

In den letzten Jahren fiel Apple immer wieder durch ein sehr striktes Vorgehen gegen den Austausch von Komponenten bei iPhone , iPad und Mac auf. Nun ist klar: Das neue iPhone 12 ist im Grunde nicht mehr durch Dritte reparierbar.

Ersatzteile nur für ein iPhone konfiguriert

Spezielles Apple-Tool erforderlich

Das geht aus verschiedenen Analysen hervor, die nach dem Start der neuen iPhone-Ge­ne­ra­tion veröffentlicht wurden. Dazu gehört zum Beispiel die Einschätzung der Re­pa­ra­tur­pro­fis von iFixit . Da heißt es: "Nach ausgiebigen Tests, dem Vergleich von Notizen mit meh­re­ren Re­pa­ra­tur­technikern und der Durchsicht durchgesickerter Apple-Schulungsunterlagen haben wir festgestellt, dass die Kamera des iPhone 12 völlig unzuverlässig ist, wenn sie zwischen iPhones ausgetauscht wird."Apple "koppelt" dem Anschein nach die einzelnen Ersatzteile mit dem Gerät, sodass ein un­be­fug­ter Austausch dazu führt, dass, wie in dem Fall der Kamera, die Komponenten hin­ter­her nicht mehr zuverlässig ihren Dienst verrichten. Eine solche Sicherheitsfunktion war schon zuvor bei Apple eingeführt worden, allerdings schien es nach Gesetzesänderungen schließ­lich so, dass durch das "Recht auf Reparatur" diese Manöver, Dritte auszusperren, be­en­det wird. iFixit spekuliert daher nun auch, ob es sich um einen Fehler handelt, also ob Apple diese Koppelung aufheben wird.Apple macht es derzeit schwierig, ein iPhone oh­ne ihren Segen zu reparieren, so iFixit. Es sei aber auch möglich, dass Apple vor hat, alle nicht autorisierten iPhone Kamera- und Display­reparaturen auszusperren. In Apples internen Schulungshandbüchern wird autorisierten Technikern mitgeteilt, dass sie, beginnend mit dem iPhone 12 und den Varianten, Apples proprietäre System­konfigurations­anwendung aus der Cloud ausführen müssen, um Kameras und Bildschirme vollständig zu reparieren.Das iPhone 12 sei daher "das einzige iPhone", das nur Apple selbst oder ein autorisierter Partner reparieren kann.