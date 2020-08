Release noch 2020: Erstes Macbook auf ARM-Basis mit 12-Zoll-Display

Schon auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2020 hat Apple be­kannt­ge­ge­ben, dass die Macs bald nicht mehr mit Intel-Prozessoren ausgestattet sein werden. Stattdessen sollen ARM-Chips zum Einsatz kommen. Das erste Macbook auf ARM-Basis soll noch in diesem Jahr erscheinen.

iMac mit ARM-CPU wohl für 2021 geplant

Aus einem Bericht der China Times (via Macrumors ) geht hervor, dass es sich bei diesem ersten ARM-Macbook um ein Notebook mit einem zwölf Zoll großen Display handeln soll. Das Modell wurde ursprünglich im letzten Jahr eingestellt. Seit 2019 gibt es kein 12-Zoll-Macbook mehr. Apple bietet in der neuen Generation nur noch eine 13-Zoll-Variante sowie ein 16-Zoll-Modell an. Offenbar soll das 12-Zoll-Macbook mit der nächsten Produktreihe zurückkehren.Das Macbook soll mit einem Apple Silicon A14X-Prozessor, welcher die ARM-Architektur ver­wen­det und von TSMC produziert wird, aus­ge­stat­tet sein. Der Release soll im vierten Quartal des aktuellen Jahres stattfinden, sodass das Gerät noch in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden könnte. Dem 12-Zoll-Macbook ist der interne Codename "Tonga" zugeordnet.Auch zur kommenden iMac-Generation gibt es schon erste Details. Die Desktop-Rechner sollen in Zukunft ebenfalls über einen ARM-Chip ver­fü­gen. Das Gerät soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres das Licht der Welt er­blick­en. Der neue iMac hört auf den Codenamen "Lifuka" und soll neben dem A14X-Pro­zes­sor über eine dedizierte GPU, die von Apple selbst entwickelt wird, verfügen. In der Ver­gan­gen­heit hatte der Hersteller Huida- und AMD-GPUs in seinen Macs verbaut. Sowohl die A14X-CPU als auch die neue GPU sollen im Fünf-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Zu den wei­te­ren technischen Spezifikationen sind bislang allerdings noch keine Details bekannt.