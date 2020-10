Rocket Lake-S: Intel nennt neue Details zur elften Core i-Generation

Nachdem AMD mit der Ryzen 5000-Reihe weitere leistungsstarke Pro­zes­so­ren vorgestellt hat, zieht Intel nun nach und gibt weitere Details zu der elften Core i-Generation bekannt. Die neue Serie hört auf den Namen "Rocket Lake-S" und setzt auf die Mikro-Architektur Cypress Cove.

Release im Frühjahr des nächsten Jahres

Bei der Cypress Cove-Architektur handelt es sich um eine Mischung der in den Ice Lake-Pro­zes­so­ren sowie in der Xe iGPU der Tiger Lake-Generation verbauten Architekturen. Die neuen CPUs bestehen aus bis zu acht Kernen und maximal 16 Threads. Im Vergleich zu den Vor­gän­ger-Modellen sollen die neuen Prozessoren mindestens zehn Prozent mehr In­struk­tio­nen pro Zyklus (IPC) verarbeiten können. Damit fällt die Performance bei gleicher Taktfrequenz auch um zehn Prozent höher aus. Genaue Angaben gibt es zur Leistung jedoch noch nicht.Die integrierte Xe-GPU soll 50 Prozent schneller als die iGPU der Vorgänger-Generation sein. Der Grafik-Chip bietet Support für die Video-Codecs AV1, HEVC, VP9 und SCC. Darüber hinaus kann die eingebaute GPU bis zu drei 4K-Displays mit einer Bildwiederholungsrate von 60 Hertz ansteuern. Alternativ lassen sich zwei 5K-Bildschirme anschließen. Die kommenden Intel Core-Prozessoren der elften Generation unterstützen DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b, HBR3, PCIe 4.0 mit 20 Lanes, USB 3.2 Gen 2x2 und DDR4-3200-RAM. Außerdem sollen nicht näher genannte Technologien zum Übertakten mit an Bord sein.Wann die neue Chip-Generation von Intel genau erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Der Hersteller hat bisher lediglich bestätigt, dass die Prozessoren im ersten Quartal des kom­men­den Jahres veröffentlicht werden. Zudem ist noch unklar, welche unterschiedlichen CPU-Modelle es geben wird. Womöglich liefert Intel hierzu bald weitere Informationen nach.