Intel veröffentlicht Sicherheitsupdates gegen neue LVI-Spectre-Lücke

Intel hat eine weitere Grafiktreiber-Aktualisierung zum Download ver­öf­fent­licht. Es handelt es sich dabei um ein Sicherheitsupdate, welches unter anderem eine Spectre-Schwachstelle (LVI-Lücke) adressiert und daher allen Nutzern dringend empfohlen wird.

Übersicht der neuen Intel-Updates

Intel-SA-00354 - Intel Smart Sound Technology Advisory

Intel-SA-00315 - Intel Graphics Driver Advisory

Intel-SA-00352 - BlueZ Advisory

Intel-SA-00343 - Intel NUC Firmware Advisory

Intel-SA-00349 - Intel MAX 10 FPGA Advisory

Intel-SA-00319 - Intel FPGA Programmable Acceleration Card N3000 Advisory

Intel-SA-00330 - Snoop Assisted L1D Sampling Advisory

Intel-SA-00334 - Intel Processors Load Value Injection Advisory

Intel-SA-00326 - Intel Optane DC Persistent Memory Module Management Software Advisory

Intel Microcode Boot Loader - Schutz vor Spectre

Intel Treiberaktualisierungs-Software - Treiber-Updates finden

Zum offiziellen Patch-Dienstag hat auch Intel einige wichtige Fehlerbehebungen ver­öf­fent­licht. Jetzt stehen neue Updates bereit, welche laut Intel Sicherheitsprobleme angehen und auch eine weitere Spectre-Sicherheitslücke schließen sollen. Diese Aktualisierungen sollten daher von allen Anwendern möglichst zeitnah installiert werden. Intel behebt laut ersten Release Notes 27 Schwachstellen, von denen zehn als hochgradige Sicherheitsprobleme ein­ge­stuft wurden.Die Updates adressieren Intels Grafiktreiber für Windows sowie die in den Intel Core und Intel Atom CPUs integrierte Smart Sound Technology. Bei Ausnutzung der Schwachstellen können authentifizierte oder privilegierte Benutzer unter anderem Zugang zu sensiblen In­for­ma­tio­nen erhalten. Intel hat neun Sicherheitshinweise veröffentlicht. Das Unternehmen stellt folgende Updates zur Verfügung, die über das Treiber- und Software-Download-Center erhältlich sind.Das Update für die Spectre-Schwachstelle ( CVE-2020-0551 ) behebt eine neue Angriffstechniken gegen moderne Intel-Prozessoren, bei denen bösartige Daten in Anwendungen injiziert und sensible Daten gestohlen werden könnten. Bei der Lücke handelt es sich um die "Load Value Injection", kurz LVI. Eine Liste der betroffenen Prozessoren findet man bei Intel