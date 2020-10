Samsung Galaxy S21: Produktion ab November, Launch noch 2020?

Samsung arbeitet offenbar unter höchstem Druck am neuen Galaxy S21 , so dass die Produktion angeblich bereits im November anlaufen soll. Im gleichen Atemzug ist zu hören, dass der koreanische Riese die Einführung vorziehen und noch in diesem Jahr starten könnte.

Samsung will Huawei-Lücke füllen

Samsung

Das koreanische Finanzportal MTN meldet unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Samsung und seinen Zulieferern, dass der Elektronikriese wegen einer nach wie vor eher geringen Nachfrage rund um die im Frühjahr erschienene Galaxy S20-Serie bei der Nachfolge-Produktreihe extrem aufs Tempo drückt.Dem Bericht zufolge gehen die Zulieferer davon aus, dass die Fertigung einer Vielzahl von wichtigen Komponenten der neuen Galaxy S21-Smartphones schon im November anlaufen soll. Damit würde der Produktionsbeginn der Bauteile erheblich früher erfolgen als sonst, da die Komponenten normalerweise erst rund 1,5 Monate später in die Massenfertigung gehen.Durch die beschleunigte Entwicklung und Produktion der neuen Samsung Galaxy S21-Serie will der Hersteller angeblich nicht nur die Verkaufszahlen ankurbeln, sondern auch versuchen, die durch die US-Sanktionen gegen Huawei entstehende Lücke zu füllen. Letztlich geht es also um Stückzahlen und Marktanteile. Angeblich steht deshalb sogar ein Launch im Dezember im Raum, wobei man bisher immer davon ausging, dass die S21-Reihe erst im Frühjahr 2021 erscheinen würde.Aktuell sind laut dem Bericht drei Modelle der Galaxy S21-Serie geplant, wobei das Topmodell sogar mit einem Stylus ausgerüstet werden soll. Dies ist angeblich Teil einer geänderten Strategie von Samsung, bei der die Galaxy S-Serie nicht mehr die absolute Spitze in Sachen Hardware und Design bildet. Früheren Spekulationen zufolge könnte Samsung sich für einen Verzicht auf die Galaxy Note-Serie entscheiden und stattdessen auf seine Geräte mit faltbarem Display als neue Flaggschiff-Produktreihe setzen.