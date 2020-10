Microsoft Surface Pro X: Neue, schnellere Version startet in Deutschland

Microsoft hat den Startschuss für die Verfügbarkeit des neuen Microsoft Surface Pro X in der aktualisierten Version mit der neuen, schnelleren Microsoft SQ2-Plattform gegeben. Ab sofort kann das neue ARM-Tablet mit Windows 10 in Deutschland erworben werden.

Neuer Microsoft SQ2 als Plattform

Technische Daten zum Microsoft Surface ProX Betriebssystem Windows 10 Home Display 13 Zoll 10-Punkt-Multi-Touch PixelSense-Display, 2880 x 1920 Pixel, 267 ppi CPU Microsoft SQ1 bzw. SQ2 Grafik Adreno 685 iGPU RAM 8 oder 16 Gigabyte LPDDR4x RAM Speicher Austauschbare 128, 256 oder 512 GB PCIe-NVMe-SSD (M.2 2230) Kameras 5MP Vorne, 1080p FullHD Video, 10 MP Hinten, 1080p & 4K-Video Konnektivität AlwaysOn (LTE Advanced), 2 x USB C, WLAN ac, Bluetooth 5.0, GPS und Glonass-Support Farben Mattschwarz oder Platin Maße und Gewicht 287 x 208 x 7,3 mm, 774 g Preise für Deutschland

ab 1149 Euro Österreich

ab 1149 Euro Schweiz

ab 1199 Franken

Wie Microsoft Deutschland heute mitteilte, starten die beiden neuen Varianten des Surface Pro X ab sofort hierzulande. Sie unterscheiden sich natürlich nur durch die Kapazität des internen Flash-Speichers, der jeweils 256 oder 512 Gigabyte fasst. Bei den Preisen geht es ab knapp 1700 Euro und somit sehr hochpreisig los.Dafür bekommt der Kunde ab sofort Microsofts wohl edelstes 2-in-1-Tablet, das mit einem 13 Zoll großen PixelSense-Display mit Unterstützung für den Surface Pen daherkommt und vergleichsweise sehr schmale Ränder aufweist. Die Auflösung liegt entsprechend bei stolzen 3000 x 2000 Pixeln und sorgt somit für eine hervorragende Bildqualität.Unter der Haube findet in Form des neuen Microsoft SQ2 die größte Veränderung statt, da das Surface Pro X in der aktualisierten Version ansonsten vollständig dem ursprünglichen Modell entspricht. Es handelt sich im Grunde um eine angepasste Version des Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, die hier als SQ2 mit 3,15 Gigahertz und acht Kernen für geballte ARM-CPU-Power im Einsatz ist.Zusammen mit den beim aktualisierten Surface Pro X verbauten 16 Gigabyte Arbeitsspeicher dürfte das Gerät zumindest bei Verwendung mit reinen Windows Store-Apps eine mehr als aus­rei­chen­de Performance liefern. Natürlich ge­hört hier auch grundsätzlich LTE-Unterstützung zur Ausstattung, schließlich bringt die Plattform das entsprechende Modem immer mit.Wer das Surface Pro X in der neuen Version in Deutschland kaufen will, muss dafür laut of­fi­ziel­ler Preisempfehlung mindestens 1656,17 Euro ausgeben, während Firmenkunden für die Business-Version 1753,65 Euro auf den Tisch legen müssen. Allerdings dürften die meisten Kunden auch noch das Surface Pro X Type Cover zusätzlich benötigen, für das Microsoft noch einmal stolze 287,99 Euro als unverbindliche Preisempfehlung nennt.