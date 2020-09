Kurz vor Start: Neue Details zum Microsoft Surface Pro X und Laptop Go

Schon morgen soll es so weit sein: Informationen nach wird Microsoft das neue Surface Laptop Go und das Surface Pro X (2020) vorstellen. Zu beiden Geräten gibt es jetzt neue Einzelheiten. Vor allem die weiteren Details zum Laptop Go sind interessant.

Technische Details zum Surface Laptop Go

Entdeckt und veröffentlicht hat das Onlinemagazin TechnikNews die weiteren Details zum Surface Pro X (2020) und zu dem Surface Laptop Go. Wir hatten in den letzten Wochen schon viele Informationen zu den überarbeiteten Surface-Geräten zusammengetragen und vor allem das Hauptaugenmerk auf ein komplett neues Modell namens Surface Laptop Go gelegt - es bleibt spannend, was der Konzern dabei nun tatsächlich vorstellen wird, da es sich um eine ganz neue Größe handelt und damit eine neue Serie begonnen wird. Nun gibt es dank TechnikNews auch eine neue Vorschau auf die technischen Neuerungen des Surface Pro X und weitere Details zum Surface Laptop Go.Demnach wird Microsoft dem Surface Pro X zwei neue Versionen mit 256 und 512 GB Speicherplatz hinzufügen. Im lnneren werkelt laut TechnikNews jetzt der neue Microsoft SQ2, welcher auf dem ARM-Prozessor Qualcomm Snapdragon 8cx basiert und eine maximale Taktfrequenz von 3,15 GHz bietet. Als Grafik kommt die Microsoft SQ2 Adreno 690 zum Einsatz. Das neue Pro X 2020 soll zum Preis ab 1699 Euro für die 256 GB-Version starten, das Modell mit 512 GB Speicher soll dagegen 2049 Euro kosten.Interessanter sind aber die Einzelheiten zum Surface Laptop Go . Beim Laptop Go soll es drei Varianten geben. Das Display hat eine Größe von 12,45 Zoll mit 1536x1024 Pixeln. Verwendet wird ein PixelSense-LCD-Display. Zum Einsatz kommt zudem ein Intel Core i5-CPU (1035G1) und wahlweise 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher. Kunden sollen zwischen 64,128 und 256 GB Speicher wählen können, wobei die 64 GB-Version auf eMMC setzt, während die größeren Speicher SSDs sind.Das Surface Laptop Go bietet den Informationen zu Folge 13 Stunden Akkuleistung, USB-A und USB-C-Ports und Surface Connect-Anschluss. Viele Details waren schon zuvor bekannt Der neue Laptop Go soll knapp über 1100 Gramm wiegen, je nach Ausstattung. Microsoft wird die Farben Paltin, Blau und Sand (Gold) anbieten. Der Preis starten bei 629 Euro für die 64 GB-Variante, die nur in Platin angeboten wird. Das Modell mit 128 GB kostet 799 Euro, die 256 GB-Variante 999 Euro.