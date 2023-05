Microsoft Surface Pro X: Fehler legt bei allen Geräten die Kameras lahm

Ein etwas kurioser Fehler sorgt dafür, dass die Besitzer eines Microsoft Surface Pro X ihr Tablet nicht mehr in vollem Umfang nutzen können. Die Kameras der Geräte laufen aktuell nicht mehr, wobei die Kamera-App beim Start nur noch einen Fehler auswirft.

Versuchter Zugriff auf die Kameras scheitert mit Fehlermeldung

0xA00F4271 (0x80004005)

Zusammenfassung Microsoft Surface Pro X: Kameras funktionieren nicht mehr

Ursache ist vermutlich abgelaufenes Sicherheitszertifikat

Vorläufige Lösung: Ändern des Systemdatums auf 22.05.2023

Dies ist keine dauerhafte Lösung

Microsoft muss Update bereitstellen, um Problem zu beheben

Noch keine Äußerungen von Microsoft zu dem Thema

Das Surface Pro X ist so etwas wie die Speerspitze unter den ARM-basierten Windows-Systemen, denn das 2-in-1-Tablet soll zeigen, was mit den Snapdragon-Plattformen von Qualcomm in Verbindung mit Windows 11 möglich ist. Jetzt sorgt laut The Verge ein Fehler in Verbindung mit den Kameras dafür, dass bei jedem jemals verkauften Gerät die Kameras nicht mehr funktionieren.Wer aktuell versucht, auf einem Surface Pro X die Kamera-App von Windows 11 zu starten, bekommt nur einen Fehler angezeigt, laut dem "etwas schiefgelaufen ist", was in der Meldung netterweise mit dem kryptischen Fehlercode "" ergänzt wird. Aktuell ist noch unklar, was genau die Ursache des Fehlers ist. Fakt ist aber, dass die Kameras derzeit bei allen Surface Pro X nicht mehr funktionieren.Es gibt eine vorläufige Lösung, die gleichzeitig auch vermuten lässt, worauf das Problem zurückzuführen ist. So stellten einige findige User fest, dass sich die Kameras wieder zum Leben erwecken lassen, wenn sie das Systemdatum in den Einstellungen auf einen Termin am oder vor dem 22. Mai 2023 ändern. Hintergrund könnte also ein abgelaufenes Sicherheitszertifikat sein, das von Microsoft aktualisiert werden muss.Zwar schafft die Änderung des Systemdatums zunächst Abhilfe, sollte man die Kameras dringend benötigen, um zum Beispiel an einem Videotelefonat teilzunehmen. Doch ist dies keine dauerhafte Lösung, da für die Nutzung von manchen webbasierten Services eine aktuelle Systemzeit auf dem Client-Gerät vorausgesetzt wird. Es ist nun an Microsoft, rasch ein Update bereitzustellen, mit dem das betroffene Sicherheitszertifikat aktualisiert und das Problem somit vollständig aus der Welt geschafft werden kann. Noch hat sich der Softwarekonzern aber nicht zu dem Thema geäußert.