Emotet: Malware fordert Nutzer zum Upgrade von Microsoft Word auf

Die Entwickler des Emotet-Trojaners arbeiten fortlaufend an neuen Tricks, um die Schadsoftware auf möglichst vielen Systemen installieren zu kön­nen. Die Malware wird über ein via E-Mail mitgesendetes Word-Dokument verbreitet. Der Nutzer wird zur Installation eines "Upgrades" bewegt.

Siehe auch:

Einem Bericht von Bleeping Computer zufolge ist der gefährliche Trojaner in Anhängen von Spam-Mails zu finden. Die Nachrichten geben vor, wichtige Informationen zu Bestellungen, Rechnungen oder Covid-19 zu enthalten. Im Anhang ist ein Dokument mit der Endung ".doc" enthalten. In einigen Fällen ist die Mail allerdings auch nur mit einem Link zu einer solchen Datei ausgestattet. Obwohl das Öffnen einer Datei von unbekannten Absendern natürlich un­bedingt vermieden werden sollte, stellt der Aufruf an sich noch kein Sicherheitsrisiko dar.Standardmäßig blendet das Office-Programm Word eine Sicherheitswarnung ein. Damit können die in der Datei enthaltenen Makros, die den eigentlichen Schadcode auf dem PC des Nutzers installieren, nicht von allein aus­ge­führt werden. Die Makros werden jedoch ge­star­tet, sobald der Nutzer auf den ent­sprech­en­den Button klickt. Um das zu erreichen, ar­bei­ten die Entwickler mit einem Trick. Im Dokument wird ein Benachrichtigungs-Fenster simuliert, das den Nutzer zum Upgrade von Microsoft Word auffordert. Angeblich sind neue Features er­for­der­lich, um das Dokument an­seh­en zu können. Die Funktionen kämen nur zum Vorschein, wenn die Verwendung von Makros erlaubt wird.Selbstverständlich sollten heruntergeladene Word-Dokumente niemals zur Bearbeitung ge­öf­fnet werden, wenn der Absender nicht zweifelsfrei identifiziert und als vertrauenswürdig ein­ge­stuft wurde. Über die in der Datei enthaltenen Makros wird der Emotet-Trojaner aktiviert. Die Malware stiehlt Nutzerdaten, installiert Ransomware wie TrickBot und QBot nach und ver­brei­tet sich in einigen Fällen automatisch im gesamten lokalen Netzwerk des Nutzers.