Nach Emotet-Takedown: Have I been Pwned? mit Daten der Betroffenen

Troy Hunt, der Kopf hinter der bekannten Website Have I been Pwned , hat bekannt gegeben, dass er in Zusammenarbeit mit den Strafverfolg­ungs­behörden nun für Opfer des Trojaners Emotet eine Prüf-Möglichkeit geschaffen hat. Somit kann man sehen, ob sein System infiziert war.

Halten Sie Sicherheitssoftware wie Antivirenprogramme mit aktuellen Definitionen auf dem neuesten Stand. Der Microsoft Defender ist für Windows 10 eine gute Lösung, da das Programm integriert ist und sich automatisch mit aktualisiert.

Ändern Sie das Passwort Ihres E-Mail-Kontos. Ändern Sie auch die Passwörter und Sicherheitsfragen für alle Konten, die Sie entweder in Ihrem Posteingang oder in Ihrem Browser gespeichert haben, insbesondere für Bankkonten. In Zusammenarbeit mit dem FBI wurden die folgenden Empfehlungen für diejenigen erstellt, die sich in dieser Datensammlung wiederfinden:

Vorerst hat der "Spuk" des als einer der gefährlichsten Trojaner eingestuften Schadsoftware Emotet zwar ein Ende, doch für Betroffene fehlt es noch an Aufklärung. Wie wir berichteten hat das Bundeskriminalamt (BKA) am Wochenende mit begonnen, den Schädling per Update von betrof­fen­en Rechnern zu entfernen. Wie das geschieht, hatten wir bereits in einem separaten Artikel erläutert Doch auch wenn Emotet nicht mehr dann auf den Rechner zu finden ist, ist damit nicht auch die Gefahr, die der Trojaner mitbrachte, gänzlich vorbei. Das Ziel jedes Trojaners ist es, im Huckepack noch weitere Schadsoftware nachzuladen und zum Beispiel über einen Keytracker Daten zu stehlen. Sollte das geschehen sein, hilft die Entfernung des Trojaners nichts, denn die Daten sind schon abgewandert - vielleicht sogar, ohne das die Betroffenen das wissen. Da springt nun Troy Hunt mit "Have I been Pwned" ein Da kann die Webseite zumindest ein wenig helfen: Das FBI und die niederländischen National High Technical Crimes Unit (NHTCU) haben für die Webseite "Have I been Pwned" eine Datenbank geschaffen, die Betroffene auflistet. Man kann nun überprüfen, ob die eigene E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer mit in der Emotet-Datenbank auftauchen.Nach dem Takedown von Emotet fragte das FBI an, ob "Have I Been Pwned" nicht ein geeignetes Mittel sein könnte, um betroffene Personen und Unternehmen darüber zu informieren, dass ihre Konten betroffen waren. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Webseite so aktiv angefragt wurde.Insgesamt wurden 4.324.770 E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt, die sich auf eine Vielzahl von Ländern und Domänen verteilen. Die Adressen stammen aus zwei separaten Datenbeständen, die von den Behörden während des Takedowns beschafft wurden: E-Mail-Anmeldeinformationen, die von Emotet für den Versand von Spam über die Mail-Provider der Opfer gespeichert wurden, sowie Web-Zugangsdaten, die von Browsern gesammelt wurden, die sie gespeichert haben, um spätere Anmeldungen zu beschleunigen.