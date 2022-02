Wird das Samsung Galaxy S22 doch nur ein Mittelklasse-Smartphone?

In wenigen Tagen wird Samsung die neue Galaxy-S-Reihe vorstellen. Verständlich also, dass die Gerüchteküche heiß läuft. Ein Leak bestätigt nun, dass der Akku des Galaxy S22 noch einmal schwächer ausfallen dürfte. Außerdem könnte der Marktstart verschoben werden.

Lieferschwierigkeiten beim Galaxy S22?

Technische Daten zum Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra Modell S22 S22+ S22 Ultra Software Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 Chip EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2

USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4nm, Adreno 730 Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD)

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS) Quad-Kamera:

108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, 2PD, AF)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS) Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24", 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8", 0.7 µm, AF) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Akku 3700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Farben Phantom Black, White, Pink Gold, Green Phantom Black, White, Burgundy, Green Maße 146,0 x 70,6 x 7,6 mm 157,4 x 75,8 x 7,64 mm 163,3 x 77,9 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 227 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Preise 8/128GB 849 Euro

8/256GB 899 Euro 8/128GB 1049 Euro

8/256GB 1099 Euro 8/128GB 1249 Euro

12/256GB 1349 Euro

12/512GB 1449 Euro Verfügbar Voraussichtlich ab 25. Februar 2022

Evan Blass, einer der bekanntesten Leaker, äußerte sich nun zur Akku-Thematik rund um das Samsung Galaxy S22. Während das Galaxy S22+ und das S22 Ultra über 45 Watt aufgeladen werden können, dürfte dies wohl beim Standard-Modell nicht der Fall sein. So sollen gerade einmal 25 Watt zum Einsatz kommen, um den 3.700 mAh Akku zu laden. Dadurch lädt es zwar schneller als noch beim Galaxy S21, bedingt wird dies aber durch die Verkleinerung der eigentlichen Akkukapazität.Das bedeutet, dass Ihr das Smartphone in 70 Minuten vollladen könnt. Allerdings verringert sich ebenfalls die Kapazität des Akkus um ganze 300 mAh. Dahingegen erhält das Samsung Galaxy S22+ einen 4.500-mAh-Akku, der sich durch die stärkere Ladeleistung von 45 Watt in derselben Zeit aufladen lässt. Auch die 5.000 mAh fassende Batterie im S22 Ultra wird mit 45 Watt geladen. Vergesst nicht: Die Ladegeräte dürft Ihr Euch jeweils zum Gerät dazu kaufen, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.Auch die niederländische Seite Nieuwe Mobiel schreibt von der verringerten Ladekapazität des S22. Darüber hinaus könnte es zu einem späteren Release des Galaxy S22 kommen. So soll den beiden Quellen nach lediglich das Galaxy S22 Ultra zum ursprünglich geplanten Release-Tag, dem 25, Februar 2022, veröffentlicht werden. Das Galaxy S22 und das S22+ könnten aufgrund von Problemen in der Lieferkette erst zwei Wochen später veröffentlicht werden.Nachdem Samsung bereits das Veröffentlichungsevent des Exynos 2200 verschoben hat, scheint diese Information nicht einmal unglaubwürdig. Es bleibt dennoch abzuwarten, ob sich die Leaks bewahrheiten. In einigen Tagen werden wir definitiv schlauer sein, denn am 9. Februar wird Samsung die neue Flaggschiff-Serie offiziell enthüllen. Wir werden auf NextPit natürlich für Euch berichten, also schaut auf jeden Fall vorbei!Was haltet Ihr von dem Leak? Denkt Ihr, dass der Akku wirklich so klein ausfallen wird oder handelt es sich hierbei eher um einen Hoax? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!