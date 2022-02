Samsung Galaxy S22: Das sind die beiden neuen Wireless-Charger

Samsung bringt parallel zu seinen neuen Smartphones der Galaxy S22-Serie auch neue Lade-Docks auf den Markt, mit denen die Geräte drahtlos mit Strom versorgt werden können. Die beiden neuen Wireless-Charger unterscheiden sich von ihren Vorgängern vor allem durch das Design.

Qi-Charging auch für andere Hersteller - bei weniger Leistung

Samsung

Der neue Samsung Wireless Charger EP-P2400 und der Samsung Duo Wireless Charger EP-P5400 kommen passend zur Galaxy S22-Serie auf den Markt. Sie sind wahrscheinlich einige Wochen nach dem Launch zu bisher noch nicht bestätigten Preisen erhältlich und sollen die neuen Top-Smartphones der S22-Serie mit bis zu 15 Watt schnell drahtlos laden können. Die beiden Wireless-Charger haben jeweils eine flache Basis, mit der Option, einen Teil herauszuklappen, um das Smartphone auf Wunsch fast senkrecht aufzustellen.Nach Angaben des Herstellers sollen die neuen Geräte und natürlich auch die entsprechend ausgestatteten Vorgängermodelle der S21- und Note20-Serien innerhalb von zwei Stunden voll geladen werden können. Allerdings unterstützen die neuen Docks nur die neueren Modelle mit hoher Leistung, bei Wearables und anderen Smartphones mit Qi-Wireless-Charging kann man natürlich mit geringerer Leistung von jeweils fünf oder 10 Watt laden.Samsung bietet zumindest beim Duo-Modell außerdem die Möglichkeit, eine Smartwatch der Galaxy Watch-Reihe neben dem Smartphone zum Beispiel über Nacht ebenfalls drahtlos zu laden. Bei den Smartwatches beschränkt sich die Kompatibilität ausschließlich auf die Samsung-eigenen Modelle, also neben der Galaxy Watch4 auch auf die Galaxy Watch3 , Watch Active2 und Watch Active.Samsung bietet seine beiden neuen Wireless-Charger laut Händlerangaben in den Farben Schwarz und Weiß an. Geplant sind zwei Verkaufspakete, so dass der Kunde bei Bedarf auch eine Variante mit beigelegtem 25-Watt-Netzteil erwerben kann. Neben der Version ohne Netzteil kann man so auch das bei den Smartphones der Galaxy S22-Serie in den meisten Ländern wie schon zuvor nicht mitgelieferte Netzteil mit erwerben.