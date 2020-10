PC-Markt hebt ab wie seit zehn Jahren nicht - Desktops nicht relevant

Eine der großen Gewinnerinnen der Corona-Krise ist die PC-Industrie. Auf­grund des massiv gewachsenen Bedarfs an Rechnern, mit denen Nut­zer von Zuhause aus arbeiten oder an Bildungsveranstaltungen teil­neh­men können, stieg der Absatz rasant an.

Fast nur noch Notebooks

Laut aktuellen Daten der Marktforscher von Canalys wurden im dritten Quartal weltweit 79,2 Millionen Desktop-PCs und Notebooks verkauft. Das sind 12,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Eine solch starke Wachstumsrate hat die Branche nun schon seit zehn Jahren nicht mehr erlebt.Dass sich die Entwicklung direkt auf die Pandemie-Situation zurückführen lässt, zeigt auch der zeitliche Verlauf. Im ersten Quartal, als außerhalb Chinas noch kaum etwas vom Covid-19 zu sehen war, blieben die Absatzzahlen schwach. Im zweiten Jahresviertel, in dem viele Länder in den Lockdown gingen, kletterten die Verkäufe schon spürbar. Und im dritten Quartal, als die Wirtschaft wieder hochgefahren wurde und trotzdem Vorsichtsmaßnahmen bestehen blieben, wurden noch weitaus mehr Systeme benötigt.Dabei ist das PC-Geschäft inzwischen zum überwiegenden Teil ein Notebook-Geschäft geworden. 64 Millionen Geräte waren portable Rechner. Damit kratzt der Absatz jetzt sogar am Allzeit-Hoch, das im vierten Quartal 2011 mit 64,6 Millionen Stück verbucht wurde. Die Verkaufszahlen kletterten in diesem Produktsegment um satte 28,3 Prozent. Der Desktop-PC profitierte hingegen quasi gar nicht von der Corona-Lage. Hier gingen die Verkaufszahlen sogar um 26 Prozent zurück.Marktführer blieb dabei Lenovo. Das Unternehmen ist mit einem Marktanteil von 24,3 Prozent für nahezu ein Viertel des Gesamtmarktes verantwortlich. Kurz dahinter folgt HP. Der Drittplatzierte Dell konnte überraschend gar nicht vom aktuellen Boom profitieren. Die darauffolgenden Anbieter Apple und Acer haben hingegen überdurchschnittlich starke Absatzzahlen verzeichnet.