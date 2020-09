Surface Duo: Microsoft kündigt monatliche Betriebssystem-Updates an

Nachdem das Dual-Screen-Smartphone Surface Duo schon seit einigen Wochen in den Vereinigten Staaten angeboten wird, hat Microsoft jetzt angekündigt, dass es monatliche Betriebssystem-Aktualisierungen für das Gerät geben wird. Das nächste Update soll im Oktober erscheinen.

Aktualisierung auf Android 11 erwartet

Microsoft

Das geht aus einem Tweet von Zac Bowden hervor. Microsoft plant, im Oktober eine Ak­tua­li­sie­rung für das Surface Duo zu veröffentlichen. Das Update wird aktuell intern getestet und soll zahlreiche Bugfixes enthalten. Zudem wird der neueste Sicherheits-Patch von Google in das Paket integriert. Auf dem Surface Duo kommt derzeit noch Android 10 zum Einsatz.Das könnte sich jedoch bald ändern. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Redmonder bereits an einer neuen Firmware-Version auf Basis von Android 11 arbeiten. Damit könnte das Be­triebs­sys­tem für die Nutzung auf Dual-Screen-Geräten optimiert werden. Außerdem soll die Gestensteuerung auf dem Surface Duo mo­men­tan noch für einige Probleme sorgen. Auch hierbei könnte ein Update Abhilfe schaffen.Bei dem Betriebssystem-Update, das laut MSPoweruser am 11. Oktober freigegeben werden könnte, soll es sich natürlich nicht um die letzte Aktualisierung für das Surface Duo handeln. Microsoft möchte das Dual-Screen-Smartphone drei Jahre unterstützen und jeden Monat neue Updates zur Verfügung stellen. In den monatlichen Aktualisierungen werden sich dann die Sicherheits-Patches, Fehlerbehebungen und neue Funktionen finden lassen.Das Surface Duo ist seit dem 10. September in den USA erhältlich. Wann das Microsoft-Smartphone auch in Europa gekauft werden kann, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird das Gerät hierzulande erst im kommenden Jahr auf den Markt gebracht.