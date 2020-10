"Beast-Mode": Surface Duo-Werbespot mit Marshawn Lynch gestartet

Nachdem Microsofts erstes Klapp-Smartphone, das Surface Duo , viel Kritik einstecken musste, startet das Unternehmen jetzt eine Werbe-Kampagne. In einem neuen Video wird der "Beast-Mode" beworben.

Beast-Mode Microsoft Surface Duo

Surface Duo - Top oder Flop?

Zum Video schreibt der Konzern:

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft

Auch ein prominentes Werbegesicht hat Microsoft jetzt für die Kampagne gewonnen: Marshawn Lynch, der American-Football-Spieler, der auch als "Beats Mode" bekannt ist, hält nun das Surface Duo in die Kamera. Lynch ist seit 2010 bei den Seattle Seahawks, also bei der Heimatmannschaft von Microsoft als Running Back. Ob nun das Surface Duo genauso einen "Beast Mode" zu bieten hat wie Lynch muss man nach dem bisherigen Feedback der Erstkäufer zwar bezweifeln, aber es ist eine gelungene Werbe-Kooperation:Der kurze Spot dauert nur 22 Sekunden, dürfte aber wieder für einiges an Aufmerksamkeit sorgen. Microsoft hatte zuvor auch schon einen exklusiven Vertrag mit der US-amerikanischen Football-Liga NFL. Dabei verpflichtete sich die NFL fünf Jahre lang die Surface-Geräte zu nutzen Microsoft hatte vor kurzem den Preis für das Duo um 200 Dollar gesenkt . So kostet das Einstiegsmodell mit 128 GB Speicherplatz jetzt 1200 statt 1400 Dollar."Das neue Surface Duo kann in den richtigen Händen so ziemlich alles tun. Mit mehreren Modi, zwei hochauflösenden Touchscreens und dem besten von Microsoft 365 mobilen Erlebnissen, die durch die Surface-Innovation ermöglicht werden, bringt es Sie nicht nur auf Touren, sondern verdoppelt diese sogar. Und in den Händen von Marshawn Lynch? Es könnte sogar bei der Planung eines großen Comebacks helfen. Machen Sie es besser mit Surface Duo. *Software separat erhältlich. Für einige Anwendungen und Funktionen sind zusätzliche Gebühren und/oder Abonnements erforderlich.Verfügbare Anwendungen können je nach Anbieter und im Laufe der Zeit variieren."