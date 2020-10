Plötzlicher "Motorstopp": Rückruf von Polestar 2 für Software-Update

Aufgrund eines nicht näher genannten Softwareproblems ruft der Mutter­konzern Volvo jetzt den Polestar 2 zurück. Weltweit sollen Polestar-Fahrer schleunigst in die Werkstätten kommen, um ein wichtiges Update durchzuführen.

Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Die Informationen zu dem weltweiten Rückruf stammten von der Wirtschaftszeitung Dagens Industri (DI), die die Informationen von internen Quellen des Automobilbauers erhalten hatte. Zeitgleich tauchten auch die ersten Anschreiben des Konzerns an die Besitzer des Polestar 2 auf. Darin heißt es, man will mit einem Werkstatt-Update ein Softwareproblem im Batterie-Energie­kontroll­modul beheben.Allerdings gibt es aktuell recht unterschiedliche Informationen dazu, wie schwerwiegend das Problem nun wirklich ist und wie der Rückruf gestaltet wird. Volvo hat auf Nachfrage den Rückruf bestätigt, sprach dabei aber von einer freiwilligen Maßnahme für einige wenige Fahrzeuge. Dagens Industri und Reuters meldeten dagegen, dass alle Polestar 2-Besitzer angeschrieben werden.Zudem gibt es in einschlägigen Elektroauto-Foren Meldungen, nach denen es sich um einen kritischen Fehler handelt. Demnach könnte ein Bug dazu führen, dass der Polestar 2 während der Fahrt den Motor abschalte. Dann lasse sich der Motor auch nicht ohne weiteres wieder starten. Dagens Industri hatte gemeldet, dass allein in Schweden drei solcher Fälle bekannt wären. "Es hat keine Unfälle oder Personen­schäden gegeben", erklärte ein Polestar-Sprecher aber gegenüber DI. "Bremsen, Lenkung und andere Systeme funktionieren so, wie sie sollten."Insgesamt soll der Elektrofahrzeughersteller Polestar, der sich im Besitz von Volvo Cars und dem chinesischen Mutterkonzern Geely befindet, bisher rund 2200 Fahrzeuge ausgeliefert haben.