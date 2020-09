PS5-Zubehör: Das sind die Preise für DualSense Controller & Co.

Was die PlayStation 5 kosten wird, hat Sony in dieser Woche bei seinem Event verraten. Dazu liefert das Unternehmen auch die Preise für das angekündigte Zubehör, das mit der Konsole im November erhältlich sein wird. Die Vorbestellung ist auch schon möglich.

Die Preise für das PlayStation 5 Zubehör sind jetzt bekannt

DualSense Wireless Controller: 69.99 Euro

PULSE 3D Wireless Headset - mit 3D-Audio-Unterstützung und zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung: 99.99 Euro

HD-Kamera - mit zwei 1080p-Objektiven: 59.99 Euro

Media Remote - zum Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten: 29.99 Euro

DualSense Ladestation - zum bequemen Aufladen von zwei DualSense Wireless-Controllern: 29.99 Euro

Zur Vorbestellung verfügbar

Aktuell eine PlayStation vorzubestellen ist kein leichtes Unterfangen - hat sich Sony doch nicht an sein Versprechen gehalten, frühzeitig über den Start des Vorverkaufs zu informieren. Im Gegensatz zur Konsole ist das angekündigte Zubehör dabei bei Händlern verfügbar. Zuvor hatte Sony in einem Blogbeitrag die Preisempfehlungen für Controller, Ladestationen und Co. genannt - die US-Preise werden dabei direkt in Euro-Beträge umgewandelt:Im Gegensatz zur Preorder-Verfügbarkeit der PlayStation 5 sieht es rund um das neue Zubehör bei deutschen Händlern sehr gut aus. Ein Blick in den WinFuture Preisvergleich - wir haben euch das gesamte PS5-Zubehör im Anschluss zusammengefasst - zeigt, dass hier aktuell eine breite Verfügbarkeit gegeben ist. Die Händler geben dabei den 19.11. als frühesten Liefertermin an.Zu beachten ist allerdings, dass aktuell (stand 18.09, 16 Uhr) kein Händler der Preisempfeh­lung Sonys bei HD Kamera, Media Remote und Dual Sense Ladestation nachkommt. Bei allen Anbietern ist hier mindestens ein Aufschlag von jeweils 5 Euro zu verzeichnen. Hier muss sich zeigen, ob sich die Preise zum Release wieder nach unten anpassen werden.