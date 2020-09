Samsung Galaxy A72: Smartphone soll über eine Penta-Kamera verfügen

Der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung möchte im neuen Jahr anscheinend ein Nachfolger-Modell zum Galaxy A71 auf den Markt bringen. Aktuellen Informationen zufolge wird das Gerät erstmals mit ei­ner Penta-Kamera, also mit fünf Kamera-Linsen, ausgestattet.

Galaxy A52 wohl nur mit Quad-Kamera

Smartphone soll Anfang 2021 erscheinen

Das geht aus einem Bericht des koreanischen Online-Magazins The Elec (via Sammobile ) hervor. Das Kamera-Modul soll aus einem 64-Megapixel-Sensor, einer Weitwinkel-Linse mit zwölf Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Linse mit acht Megapixeln sowie einem Makro-Sen­sor mit einer Drei-Megapixel-Auflösung und einer Bokeh-Linse mit fünf Megapixeln bestehen. Auf der Vorderseite lässt sich ein 32-Megapixel-Sensor für die Selfie-Kamera finden.Der Nachfolger des Galaxy A51 soll jedoch nicht über eine Penta-Kamera verfügen. Das Sam­sung Galaxy A52 wird vermutlich mit einer nor­ma­len Quad-Kamera ausgestattet sein und kei­ne gro­ßen Änderungen am Design mit sich brin­gen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Sam­sung die Penta-Kamera als exklusives Feature für das Galaxy A72 bewerben möchte. Dem Bericht zu­fol­ge rechnet der Hersteller damit, im nächs­ten Jahr etwa 30 Millionen Einheiten des Galaxy A52 und des Galaxy A72 zu verkaufen.Samsung dürfte das Galaxy A52 sowie das Galaxy A72 im nächsten Jahr gemeinsam vor­stel­len. Der Launch könnte bereits im Januar stattfinden. Welche weiteren Komponenten in den zwei Smartphones zum Einsatz kommen werden, ist bislang noch völlig unklar. Außerdem ist noch nicht bekannt, welche unterschiedlichen Farbvarianten es geben wird und mit welchen Preisen die verschiedenen Modelle der Galaxy A-Reihe zu Buche schlagen werden.