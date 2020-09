Samsung Galaxy S20 FE: Das sind die Preise der neuen Fan-Edition

Samsung bringt mit dem Galaxy S20 FE in der nächsten Woche ein neues High-End-Smartphone, das angeblich die Wünsche der 'Ga­laxy-Fans' er­füllen soll. Wie wir jetzt wissen, wird die Galaxy S20 Fan Edition sich preis­lich bestens in die bestehende Produktpalette einfügen.

Deutsche Preise wegen 16% Mehrwertsteuer leicht günstiger

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20 FE (5G) Betriebssystem Android 10, OneUI 2.x Display 6,5 Zoll, 2400 x 1080 Pixel (20:9), Super AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, 407 ppi, Prozessor 5G-Variante: Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 + 3x 2,42 + 4x 1,8 GHz, Kryo 585, 7-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit)

4G-Variante: Samsung Exynos 990 (2x 2,73 + 2x 2,50 + 4x 2,0 GHz, LPDDR5 RAM, 7nm EUV, Dual-Core NPU) Speicher 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB UFS 3.1 Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Magnetsensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM (4FF), eSim Hauptkamera Triple-Cam, 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1,8, 79°, 1/1.76", 1.8 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2,2, 123°, 1/3.0", 1.12 µm, FF) + 8 MP (Teleobjektiv, f/2,0, 33°, 1/4.5", 1 µm, OIS, AF) Frontkamera 32 MP (f/2,0, 81°, 0.8 µm, 1/2.74", Autofokus) Kamerafunktionen Optischer Zoom 3-fach, Autofokus (PDAF), Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator, Videoauflösung 4K UHD, Full-HD, HD, Videoaufnahme UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 24 fps Besonderheiten IP68, Wireless PowerShare, Fingerabdruckleser unter dem Display Verbindungen 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (optional), NFC, Bluetooth 5.0, USB Typ C, WiFi 6 Akku 4500 mAh, Lithium-Polymer, Wireless Charging, 15W Netzteil Farben Weiß, Blau, Orange, Lavendel, Grün, Rot Maße 74,5 x 159,8 x 8,4 mm Gewicht 190 Gramm

Das Samsung Galaxy S20 FE wird in Deutschland und Europa zu Preisen von knapp 700 bis 800 Euro in den Handel starten. Damit greift Samsung eine Reihe von Mittbewerbern an, denn Anbieter wie OnePlus, ASUS und auch Apple versuchen allesamt, mit etwas günstigeren Flaggschiff-Smartphones möglichst viele Kunden anzusprechen.Wer in Europa zum Galaxy S20 FE greifen will, erhält künftig die 4G-Version mit dem Samsung eigenen Exynos 990 Octacore-SoC für. Für die 5G-fähige Version mit dem aktuellen Qualcomm Snapdragon 865 Octacore-SoC nennt Samsung eine offizielle Preisempfehlung vonJe nach Land gibt es aufgrund der aktuell teilweise reduzierten Mehrwertsteuersätze und lokalen Unterschiede auch leicht niedrigere Preise. In Deutschland werden bei 16 Prozent Mehrwertsteuer somit derzeit wohl gut 678 Euro für die 4G- und 775 Euro für die 5G-Version fällig. In einigen südeuropäischen Ländern sind die Geräte hingegen wegen der dort üblichen Angaben etwas teurer.Mit Preisen von 699 und 799 Euro startet das Galaxy S20 FE von vornherein günstiger als seine im Frühjahr erschienenen Schwestermodelle, denn das Galaxy S20 hatte einst eine UVP von 899 Euro. Möglich wird dies, weil Samsung an einigen Stellen Einsparungen vornimmt und sich beim Galaxy S20 FE auf das Wesentliche konzentriert.So verzichtet der Hersteller etwa auf die Verwendung eines teuren flexiblen OLED-Panels mit nach hinten gewölbten Seiten. Außerdem besitzt das S20 FE "nur" eine Rückseite aus Kunststoff statt dem bei der regulären S20-Serie allgegenwärtigen Glas.Zu Preisen ab knapp 700 Euro bekommt der Käufer beim Samsung Galaxy S20 FE ein modernes Top-Smartphone mit 6,5 Zoll großem SuperAMOLED-Display mit 1080p-Auflösung und maximal 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Neben den Exynos- oder Snapdragon-Chips stecken unter der Haube immer sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB interne Flash-Speicher inklusive der Option auf eine Erweiterung per MicroSD-Kartenslot.Hinzu kommen abgesehen von der 32-Megapixel-Kamera auf der Front hinten auch noch drei 12-Megapixel-Kameras. Neben der Hauptkamera mit großen Sensorpixeln werden auch noch eine Ultraweitwinkel-Kamera und eine mit dreifachem optischem Zoom versehene Zusatzkamera verbaut. Der Akku des S20 FE ist mit 4500mAh in beiden Varianten ebenso wie alle anderen Spezifikationen abseits der CPU und der Modems vollkommen gleich.Das Samsung Galaxy S20 FE wird am 23. September offiziell präsentiert und dürfte bereits kurze Zeit später auch im Handel verfügbar sein.