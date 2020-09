Samsung Galaxy Tab Active 3: Spezifikationen & Bild durchgesickert

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung möchte in der nächs­ten Zeit ein neues Tablet auf den Markt bringen. Das neue Gerät soll zur Galaxy Tab Active-Reihe gehören und mit einem Exynos 9810-Prozessor ausgestattet sein. Nun sind die technischen Details durchgesickert.

Gerät für extreme Bedingungen konzipiert

Mysmartprice

Laut Sammobile und Mysmartprice verfügt das Tablet über vier GByte RAM und einen 64 oder 128 Gi­ga­by­te großen Speicher. Auf dem Gerät kommt das Google-Betriebssystem An­droid 10 zum Einsatz. Das Full-HD-Display ist acht Zoll groß und wird von ein­em Akku mit einer Ka­pa­zi­tät von 5050 mAh mit Strom versorgt. Das Galaxy Tab Active 3 soll in einer Wi-Fi-Ver­si­on sowie LTE-Variante erhältlich sein und Bluetooth 5.0 und den S-Pen unterstützen.Während auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera platziert wird, nimmt die Selfie-Kamera Bilder mit fünf Megaixeln auf. An den Seiten befinden sich physische Buttons, um zum Start­bild­schirm oder zu einem zuvor geöffneten Tab wechseln zu können. Es soll möglich sein, die Buttons mit einem Handschuh zu bedienen.Das Galaxy Tab Active 3 besitzt die Militär-Zertifizierung MIL-STD 810 und ist damit für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert. Das unter der Modellnummer SM-T575 bekannte Gerät kann damit extremen Temperaturen, großem Druck, starken Vibrationen und gefährlichen Stürzen trotzen. Na­tür­lich ist das Tablet auch gegen bekannte äußere Einflüsse wie Staub und Wasser geschützt.Wann das Samsung Galaxy Tab Active 3 auf den Markt kommt, ist bislang allerdings noch ziemlich unklar. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Tablet in den kommenden Monaten das Licht der Welt erblickt. Bisher ist ebenfalls noch nicht bekannt, zu welchem Preis das Gerät erhältlich sein wird. Womöglich gibt Samsung in den nächsten Wochen weitere Details zur Ausstattung, zu den verschiedenen Varianten und zum Preis des Tablets bekannt.