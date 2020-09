Samsung Galaxy S20 FE: High-End-Handy für Fans schon ab 649 Euro

Samsung bringt heute das neue Galaxy S20 FE auf den Markt, das als sogenannte "Fan Edition" vermarktet wird. Schon in gut einer Woche soll das neue High-End-Smartphone im Handel landen - zu Preisen, die jetzt vorab noch einmal nach unten korrigiert wurden.

Snapdragon 865 endlich auch für Europa

Gute Kameras und großer Akku

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20 FE (5G) Betriebssystem Android 10, OneUI 2.x Display 6,5 Zoll, 2400 x 1080 Pixel (20:9), Super AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, 407 ppi, Prozessor 5G-Variante: Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 + 3x 2,42 + 4x 1,8 GHz, Kryo 585, 7-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit)

4G-Variante: Samsung Exynos 990 (2x 2,73 + 2x 2,50 + 4x 2,0 GHz, LPDDR5 RAM, 7nm EUV, Dual-Core NPU) Speicher 6 GB (4G auch mit 8GB) Arbeitsspeicher, 128 GB UFS 3.1 (4G auch mit 256 GB) Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Magnetsensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM (4FF), eSim Hauptkamera Triple-Cam, 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1,8, 79°, 1/1.76", 1.8 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2,2, 123°, 1/3.0", 1.12 µm, FF) + 8 MP (Teleobjektiv, f/2,0, 33°, 1/4.5", 1 µm, OIS, AF) Frontkamera 32 MP (f/2,0, 81°, 0.8 µm, 1/2.74", Autofokus) Kamerafunktionen Optischer Zoom 3-fach, Autofokus (PDAF), Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator, Videoauflösung 4K UHD, Full-HD, HD, Videoaufnahme UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 24 fps Besonderheiten IP68, Wireless PowerShare, Fingerabdruckleser unter dem Display Verbindungen 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (optional), NFC, Bluetooth 5.0, USB Typ C, WiFi 6 Akku 4500 mAh, Lithium-Polymer, Wireless Charging, 15W Netzteil Farben Weiß, Blau, Orange, Lavendel, Grün, Rot Maße 74,5 x 159,8 x 8,4 mm Gewicht 190 Gramm

Samsung

Das Samsung Galaxy S20 FE hatten wir bereits in einem früheren Artikel ausführlich vorgestellt . Es handelt sich um ein Smartphone, mit dem Samsung die Wünsch der Fans bedienen will, oder dies jedenfalls behauptet. Das Gerät bringt ein 6,5 Zoll großes SuperAMOLED-Display mit maximal 120 Hertz maximaler Bildwiederholfrequenz mit, das eine gute FHD+-Auflösung bietet und ein sehr kleines Loch für die Frontkamera aufweist.Je nach Modell werden in der 4G-Version der Samsung Exynos 990 oder in der 5G-Version der Snapdragon 865 von Qualcomm verbaut, wobei vor allem letzterer von so manchem Galaxy-Fan außerhalb der USA sehnsüchtig erwartet wird, da die Exynos-SoCs immer wieder wegen Mängeln in Sachen Leistung und Power-Management kritisiert werden.Samsung rüstet sein Fan-Smartphone je nach Modell mit 6 oder 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher aus, wobei die Varianten mit mehr RAM und Festspeicher nur in der 4G-Version angeboten werden sollen. Die 5G-fähige Snapdragon-Ausgabe gibt es nur mit sechs GB RAM und 128 GB Flash-Speicher - jedenfalls in Europa.Hinzu kommen drei 12-Megapixel-Kameras auf der Rückseite, die unter anderem einen sehr großen Hauptsensor mit 1,8 Mikrometern Kantenlänge und eine 3-fache Zoom-Optik bieten. Vorn wird eine 32-Megapxiel-Kamera eingesetzt. Außerdem hat das mit einem Metallrahmen und einer Kunststoff-Rückseite versehen Galaxy S20 Fan Edition einen 4500mAh-Akku, der optional mit bis zu 25 Watt schnell geladen werden kann.Samsung will das Galaxy S20 FE ab dem 2. Oktober 2020 über seine Website und diverse Partnerhändler vertreiben und hat die Preise jetzt schon im Vorfeld noch einmal nach unten korrigiert. So wird das 4G-Modell mit sechs Gigabyte RAM und 128 GB Flash-Speicher nicht für 699, sondern für 649 Euro in den Handel starten. Die neu gesichtete 4G-Version mit acht GB RAM und 256 GB Flash-Speicher kostet hingegen 719 Euro und somit nur einen relativ geringen Aufpreis.Das leistungs- und vor allem auch 5G-fähige Modell mit dem Qualcomm Snapdragon 865 Octacore-SoC wird mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB Flash-Speicher nicht, wie bisher geplant, für 799 sondern für nur 749 Euro in den europäischen Handel starten. In Deutschland darf man von den hier genannten Preisen übrigens noch einmal drei Prozent abziehen, da aktuell eine auf 16 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer gilt und von Samsung auch an die Kunden weitergegeben wird.