Neue Strategie gegen OnePlus & Co.: Samsung plant mehr 'Fan Editions'

Samsung hat nach der Präsentation des Galaxy S20 Fan Edition angekün­digt, dass man mit dem Gerät eine neue Tradition einläutet: Ab sofort soll es jedes Jahr eine neue "Fan Edition" geben, mit der man versucht, die Wünsche von treuen Kunden zu bedienen.

Erste Fan Edition wurde aus der Not geboren

Mit 'Fast'-Topmodellen gegen Xiaomi, OnePlus & Google

Wie Samsung im Zuge des jüngsten Galaxy Unpacked-Events verlauten ließ, werde man "als Tribut an die Galaxy-Fans einen neuen Standard setzen, wenn es darum geht, Neuerungen aus Flaggschiff-Produkten ohne Kompromisse für eine möglichst große Zahl von Leuten zugänglich zu machen". Es werde daher auch in den nächsten Jahren "Fan Editions" der Flaggschiff-Smartphones geben, so Samsungs Strategie-Chefin Clare Hunter.Eigentlich hatte Samsung vor einigen Jahren mit dem Galaxy Note7 FE begonnen, eine Fan Edition anzubieten. Damals handelte es sich jedoch um eine Notlösung, denn das damalige Top-Smartphone für die zweite Jahreshälfte hatte sich wegen Produktionsfehlern bei dem damals verbauten Akku als eine Art tickende Zeitbombe erwiesen.Weil die Geräte reihenweise durch Akkudefekte in Flammen aufgingen, nahm Samsung das Galaxy Note7 in seiner ursprünglichen Form vom Markt, noch bevor es in größeren Stückzahlen verkauft wurde. Was folgte, war ein beispielloser Rückruf, bei dem man mit allen Mitteln versuchte, das fehlerhafte Gerät so schnell wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen. Einige Monate später wurde dann eine in geringen Stückzahlen verfügbare "Fan Edition" eingeführt, bei der ein anderer, sicherer Akku verbaut wurde.Seitdem gab es keine "Fan Edition" mehr. Stattdessen hatte Samsung zuletzt jeweils eine "Lite"-Variante des Galaxy S10 und Galaxy Note10 auf den Markt gebracht, die im Grunde die Vorläufer des jetzt erschienenen Galaxy S20 FE sind. Beim S20 Fan Edition will man nun aber eben regelmäßig entsprechende Smartphone-Modelle anbieten, die vor allem technisch interessierte und preisbewusste Kunden ansprechen.Beim Galaxy S20 FE ist es vor allem der Umstand, dass eine Variante mit Snapdragon 865 statt Exynos-CPU in Europa und anderen Regionen außerhalb der USA angeboten wird, mit dem man die "Fans" bedienen will. Die S20-Serie wird hierzulande häufig wegen des Exynos 990 kritisiert, der dem in den US-Modellen verwendeten Qualcomm-SoC in Sachen Leistung und Effizienz unterlegen ist.Gleichzeitig setzt Samsung mit dem S20 FE auch aufstrebenden Konkurrenten wie Xiaomi und vor allem OnePlus etwas entgegen, da die Geräte zu relativ günstigen Preisen ab 649 bzw. 749 Euro in Europa gestartet sind. Damit sind sie preislich merkbar unterhalb der Startpreise der regulären S20-Modelle aus dem Frühjahr angesiedelt und bedienen genau die Preispunkte, die die chinesischen Samsung-Konkurrenten mit ihren Flaggschiff-Smartphones anpeilen.