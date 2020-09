Nach Verschiebung: Datum für den Amazon Prime Day steht wohl

Der Prime Day ist für Amazon einer der wichtigsten Events, bei dem man mit Rabatten lockt. Nachdem der Schnäppchentag aufgrund der Corona-Krise nicht wie gewohnt im Juli stattgefunden hatte, scheint nun das Ersatzdatum gefunden: Der Prime Day 2020 startet am 13. Oktober.

Der Prime Day startet mit ein paar Monaten Verspätung

Noch keine Infos zur Länge

Jeden Tag neue Deals - Stark reduziert!

Die Corona-Krise hat auf viele Aspekte des Lebens einen Einfluss, selbst der digitale Handel ist von der Pandemie nicht verschont geblieben. Amazon hatte sich lange nicht offiziell zur Verschiebung des diesjährigen Prime Day geäußert, der traditionell im Juli stattfindet. Jetzt scheint der Konzern aber ein Datum ins Auge zu fassen: Wie CNet auf Basis von vier unabhängigen Quellen bei Amazon erfahren haben will, wird der Amazon Prime Day 2020 am 13. Oktober starten.Neben diesen anonymen Quellen deutet noch eine weitere Tatsache auf dieses Datum hin: Amazon hat für den Zeitraum vom 13. bis 20. Oktober den Urlaub seiner Vollzeit-Mitarbeiter in seinen Warenhäusern geblockt. Schon bisher hatte Amazon außerdem angedeutet, dass der neue Termin des Sale-Events wohl auf das vierte Quartal fallen werde - Oktober passt hier also perfekt zu den verfügbaren Informationen.Wie CNet weiter schreibt, wollte sich ein Konzernsprecher auf Anfrage aber nicht zu dem jetzt propagierten Termin äußern, sondern lieferte nur eine generische Antwort: "Bald gibt es weitere Details zum Prime Day", so der Sprecher. "Die Kunden können auch sagen: 'Alexa, halte mich zum Prime Day auf dem Laufenden.'"Zur Länge des Prime Day konnten die Quellen von CNet noch keine Auskunft geben. Im letzten Jahr hatte der Konzern den "Tag" von 36 Stunden im Vorjahr auf 48 Stunden verlängert, somit ist wohl auch in diesem Jahr eher mit zwei Prime Days zu rechnen. Wie üblich werden wir euch über die besten Schnäppchen auf dem Laufenden halten. Jetzt gilt es, auf eine offizielle Mitteilung von Amazon zu warten.