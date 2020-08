Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im September 2020

Der Sommer ist traditionell nicht die beste Jahreszeit für Neustarts von Filmen und Serien, auch wenn 2020 natürlich nichts so war und ist wie in früheren Jahren. Doch nun kommen die guten Serien zurück und mit Staffel 2 von The Boys beginnt der Herbst auch mit einem Knall.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im September 2020

Supernatural - Staffel 14 ab 01. September

The Boys - Staffel 2 ab 04. September

Siren - Staffel 1 ab 18. September

Deutschland89 ab 25. September

Fernando ab 25. September

Doom Patrol - Staffel 2 ab 28. September

Shooter - Staffel 3 ab 30. September

Neue Filme bei Amazon Prime Video im September 2020

30 und Single - Alte Liebe rostet doch ab 01. September

Knives Out - Mord ist Familiensache ab 02. September

Systemfehler - Wenn Inge tanzt ab 04. September

Attraction 2: Invasion ab 05. September

Skin ab 06. September

Mr. & Mrs. Smith ab 08. September

Freies Land ab 10. September

Amundsen - Wettlauf zum Südpol ab 11. September

Königin ab 14. September

The Guilty ab 15. September

Tschick ab 15. September

Vom Gießen des Zitronenbaums ab 16. September

The Wrestler ab 17. September

All In: The Fight for Democracy (OV/OmU) ab 18. September

Einsam zweisam ab 19. September

Les Misérables ab 23. September

Jonas Kaufmann - Ein Weltstar ganz privat ab 23. September

Maria Stuart, Königin von Schottland ab 23. September

Creed ab 24. September

Creed II: Rocky‘s Legacy ab 24. September

I See You - Das Böse ist näher als du denkst ab 27. September

Countdown ab 30. September

Kartoffelsalat 3: Das Musical ab 30. September

Die Kunst der Nächstenliebe ab 30. September

Neue Serien und Filme im Überblick

Wir geben es ja zu: Es ist im Sommer nicht immer leicht gewesen, im Rahmen der Monats­über­sicht einen oder mehrere Hits hervorzuheben. Doch nun ist nichts leichter als das, denn in bereits einer Woche startet die zweite Staffel der wahrscheinlich ungewöhnlichsten Super­heldenserie aller Zeiten, nämlich The Boys.Hier sind nicht nur die Superhelden-hassenden Protagonisten kaputt, sondern auch die "Supes" selbst. Denn in The Boys verschieben sich die Grenzen zwischen Gut und Böse in, nun, Durchgeknallt und noch Durchgeknallter. Wer Staffel 1 noch nicht gesehen hat, der kann und sollte das bis nächste Woche unbedingt nachholen.Darüber hinaus startet am 25. September auch noch Deutschland89, die mittlerweile dritte Staffel der DDR/Spionage-Saga. Es ist übrigens auch die letzte. Apropos ungewöhnliche Superhelden: Auch Doom Patrol kann in diese Kategorie gesteckt werden, auch hier zeigt Amazon demnächst die zweite Staffel, genauer gesagt ab 28. September.Auch Doku-Freunde kommen im September zum Zug, nämlich mit Jonas Kaufmann - Ein Weltstar ganz privat sowie Fernando, eine fünfteilige Dokuserie über Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso. Was die Filme betrifft so steigen unter anderem Creed und Creed II: Rocky's Legacy sowie The Wrestler in den Amazon-Ring.