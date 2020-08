Prime Deals: Amazon zeigt Filme in 4K-Auflösung für nur 97 Cent

Amazon Prime-Mitglieder erhalten bis Sonntag die Möglichkeit, mehr als 15 Filme innerhalb der "Prime Deals" zum Preis von nur 97 Cent zu strea­men. Mit dabei sind an diesem Wochenende auch vergleichsweise ak­tu­el­le Streifen in hoher 4K-Auflösung (UltraHD / UHD).

Bombshell: Das Ende des Schweigens

Das Attentat: The Man Standing Next

Jumanji: The Next Level (4K)

VFW: Veterans of Foreign Wars

The Peanut Butter Flacon

Underwater: Es ist erwacht

Perfect Human

Terminator: Dark Fate

21 Bridges

Cats (4K)

The Lodge

Queen & Slim (4K)

Killing Gunther

The Necromancer: Das Böse in Dir

Eine ganz heiße Nummer 2.0

Why Don't You Just Die!

Die Abenteuer von Wolfsblut

Jetzt über 15 Filme für nur 0,97 Euro leihen

Abseits der kostenlosen Film- und Serien-Neustarts im Amazon Prime Video-Abonnement stellt der Online-Händler seinen zahlenden Premium-Kunden ab sofort und bis einschließlich 9. August (Sonntag) insgesamt 17 Filme zum Streaming bereit , die für nur 0,97 Euro aus­ge­lie­hen werden können. Einstige Kino-Blockbuster wie Jumanji: The Next Level mit Dwayne "The Rock" Johnson, Kevin Hart und Jack Black sowie die beiden Filme Cats und Queen & Slim werden dabei sogar für 97 Cent in UltraHD angeboten.Auch sonst kann sich die Auswahl an diesem Wochenende durchaus sehen lassen. Unter den Prime Deals befinden sich neben den 4K-Streifen Titel wie 21 Bridges mit Chadwick Boseman (Black Panther, Avengers) und Sienna Miller sowie Bombshell mit Nicole Kidman, Charlize Theron und Margot Robbie. Außerdem zeigt sich Arnold Schwarzenegger in Killing Gunther und Terminator Dark Fate. Wie bei allen Leihfilmen gilt: Nach dem "Kauf" stehen sie 30 Tage zum Streamen bereit. Wird der Film gestartet, verringert sich die Zeit auf 48 Stunden.