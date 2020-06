Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Juli 2020

Mehr als 20 neue Filme, Serien und weiterer Episoden-Nachschub werden im Juli für Abonnenten des Streaming-Dienstes Amazon Prime Video be­reit­ste­hen. In unserer kompakten Übersicht zeigen wir euch alle Neu­starts und die Highlights des kommenden Monats.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Juli 2020

HANNA - Staffel 2 ab 03. Juli

Breathe - Staffel 2 ab 09. Juli

Absentia - Staffel 3 (OV/OmU) ab 17. Juli

The Catch - Staffel 1 & 2 ab 17. Juli

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juli 2020

Halloween Haunt ab 01. Juli

Deutschstunde ab 03. Juli

47 Meters Down ab 06. Juli

47 Meters Down: Uncaged ab 06. Juli

2040 - Wir retten die Welt! ab 07. Juli

Dem Horizont so nah ab 10. Juli

Die Unfassbaren - Now You See Me 1 & 2 ab 11. Juli

Das Kapital im 21. Jahrhundert ab 13. Juli

The Hunter ab 13. Juli

Aufbruch zum Mond ab 15. Juli

Johnny Englisch - Man lebt nur dreimal ab 15. Juli

TT3D: Closer to the Edge ab 18. Juli

Primal - Die Jagd ist eröffnet ab 20. Juli

Night School ab 21. Juli

The Legend of Hercules ab 21. Juli

Hustlers ab 28. Juli

Der Ghostwriter ab 30. Juli

Neue Serien und Filme im Überblick

Standen im Juni vor allem Filme und Dokumentationen wie Parasite und SCHW31NS7EIGER im Mittelpunkt, meldet sich Amazon Prime Video im Juli mit einer Handvoll eigenproduzierter Serien zurück. So gibt es bereits am Anfang des Monats die zweite Staffel der Actionserie Hanna zu sehen, während kurz darauf das indische Drama Breathe auch als deutsche Syn­chron­fas­sung startet. Zudem werden neue Folgen des Amazon-Originals Absentia mit Stana Katic (Castle) ausgestrahlt und zumindest zeitweilig konnte sich die Video-Streaming-Platt­form die zwei Staffeln des Comedy-Dramas The Catch sichern.Zu den Film-Highlights gehören unter anderem Hustlers mit Constance Wu (Crazy Rich), Jennifer Lopez und Lili Reinhart (Riverdale) sowie Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling und Claire Foy (The Crown). Weiterhin zeigt Amazon Prime Video den dritten Teil der Johnny English-Reihe und frühere Blockbuster wie zum Beispiel Night School, Der Ghostwriter und die beiden Die Unfassbaren-Filme. Zum Kaufen und Leihen stehen hingegen vor allem neue Serien bereit, unter anderem S.W.A.T Staffel 3 und neue Episoden von Doctor Who, The Blacklist und Outlander. Neukunden, die an den neuen Filmen und Serien interessiert sind, können Prime Video für 30 Tage kostenlos testen.