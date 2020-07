Prime Day 2020: Amazon bestätigt Verschiebung der Rabattaktion

Überließ man Spekulationen rund um eine Verschiebung des Prime Day bislang der Gerüchteküche, äußert sich Amazon jetzt erstmals offiziell zu seinen Plänen. Während der Schnäppchen-Tag in Indien im August statt­fin­det, muss sich der Rest der Welt gedulden.

Termin und Ablauf des Prime Day in Deutschland unklar

Die anhaltende Coronakrise zwingt nicht nur lokale und kleine Händler zum Umdenken, auch der Online-Riese Amazon arbeitet aufgrund der steigenden Nachfrage oft an seiner Ka­pa­zi­täts­gren­ze. Mit der Veranstaltung des Prime Day 2020 könnte diese überschritten werden, weshalb seit Monaten über eine Verschiebung des Schnäppchen-Events diskutiert wird. Aus Berichten der vergangenen Wochen ging bereits hervor, dass Amazon seine Ra­batt­ak­tion nicht wie geplant im Juli, sondern erst im September oder Oktober anpreisen wird.Jetzt die offizielle Bestätigung aus den Vereinigten Staaten: Der Prime Day wird erst im späteren Verlauf des Jahres veranstaltet. Mit der Angabe eines genauen Zeitraums hält sich Amazon noch zurück. Vor allem in den USA ist unklar, wie sich die Coronavirus-Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Dass der Händler auf einen welt­wei­ten Prime Day verzichten und seine Deals länderspezifisch anbieten könnte, zeigt man am ak­tu­el­len Beispiel in Indien. Hier startet Amazon mit seinen Angeboten vom 6. bis 7. August.Bisher kann man weiterhin davon ausgehen, dass Amazon den Prime Day 2020 in so vielen Ländern wie möglich parallel veranstalten möchte, um die Aufmerksamkeit der Kunden für mehrere Tage komplett auf sich zu ziehen. Bleibt der Online-Shop seinem Schema treu, sind auch hierzulande mindestens 48 Stunden für die Rabattaktion eingeplant. Neben einem pau­scha­len Preisnachlass auf eigene Produkte und Services, wie Echo-Lautsprechern, Fire-TVs Kindles und Co., können Prime-Mitglieder üblicherweise sowohl mit diversen Tages-, als auch mit zeitbegrenzten Blitzangeboten rechnen. Amazon Deutschland hat sich bislang noch nicht zu einem Termin und dem Ablauf geäußert.