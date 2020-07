Amazon Fresh: Lieferung wird für erste Prime-Mitglieder kostenlos

Amazon erweitert sein Prime-Angebot regelmäßig, auch der Lebensmit­tel­service Fresh wird für das Unternehmen immer wichtiger. Bisher gab es bei Fresh die kostenlose Lieferung nur ab einem bestimmten Be­stell­wert, doch dieser entfällt demnächst für Prime-Nutzer.

Das gilt zumindest für den britischen Markt, denn der Versandhändler kündigte heute an, dass Amazon Fresh zum Teil des Prime-Pakets wird (via Neowin ). London macht den An­fang, im Verlauf von 2020 soll die erweiterte Fresh-Bestellmöglichkeit in ganz Groß­bri­tan­nien verfügbar sein.Grundsätzlich können Prime-Mitglieder Bestellung in einem zwei Stunden langem Zeitfenster erhalten, Voraussetzung ist ein Mindestbestellwert von 40 britischen Pfund. Eine Liefergebühr entfällt ab 40 Pfund, der grundsätzliche Mindestbestellwert wurde von 40 auf 15 Pfund gesenkt. Amazon UK erweitert in Großbritannien überdies die Same Day Delivery-Optionen.In Deutschland ist Fresh ebenfalls verfügbar, hier zahlen Prime-Mitglieder allerdings 4,85 Euro (beim derzeit niedrigeren Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent - normalerweise sind es 4,99 Euro), wenn die Bestellmenge weniger als 100 Euro beträgt. Lieferkosten entfallen erst dann, wenn der Bestellwert darüber liegt.Amazon Fresh hat in Deutschland mit einigen Startschwierigkeiten gekämpft, Lebensmittel­lieferdienste zählen aber zu den großen Profi­teuren der Coronakrise. Denn während der Lockdown-Maßnahmen haben auch in Deutsch­land viele das Bestellen von Lebensmitteln und anderen Alltagswaren auf Knopfdruck für sich entdeckt.Viele dürften sich daran auch gewöhnt haben, allerdings stellt das etwas komplizierte und mit Liefergebühren arbeitende Modell sicherlich ein zusätzliches Hindernis dar. Es ist nicht bekannt, ob Amazon Deutschland ebenfalls eine Aufnahme in Prime plant, überraschend wäre das bei einem so global agierenden Unternehmen wie Amazon allerdings nicht.