Windows Server 2022: Release bis Ende 2021, Preview ab sofort

Konsequente Weiterentwicklung - aber auch Vereinfachung

Windows Server Special

Microsoft hat Windows Server 2022 im Rahmen der Ignite-Konferenz den Nachfolger von Windows Server 2019 angekündigt. Die kommende Version läuft zwar unter dem Namen Windows Server 2022, wird aber noch im Jahr 2021 veröffentlicht. Geplant ist die Ver­öffent­lichung bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021. Einen genauen Termin nannte das Unter­neh­men noch nicht. Mit der Ankündigung bringt Microsoft zudem auch zeitgleich eine erste Preview für Windows Server 2022 heraus. Das Build wurde für den sogenannten Windows Server Long-Term Servicing Channel (kurz LTSC) veröffentlicht Die neue Version ist eine Weiterentwicklung von Server 2019. Das Update enthält erweiterte Sicherheitsfeatures, Hybrid-Funktionen in Verbindung mit Azure und eine flexible Plattform für Anwendungen mit Containern. Microsoft legt einen großen Wert dabei auf eine ver­bes­ser­te Sicherheit: "Angesichts der wachsenden Zahl von Cyber-Sicherheitsbedrohungen und der schnell eskalierenden Auswirkungen von Vorfällen hat Sicherheit für unsere Kunden höch­ste Pri­o­ri­tät", so Microsoft in der Ankündigung.Windows Server 2022 enthält daher neue Sicherheitsfunktionen wie Secure-Core-Server und sichere Konnektivität. In den kommenden Wochen wird der Konzern noch weitere Einzelheiten zu dem neuen Server-Update verraten. Bis zum finalen Release können angemeldete IT-Administratoren über das Windows Insider Program die neue Server-Version ausprobieren. Im Rahmen der Ignite finden in den kommenden Tagen einige Sessions dazu statt