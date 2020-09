iPhone 12 Pro: Video des Gehäuses mit LiDAR-Sensor aufgetaucht

Ein neues Video sorgt bei den Apple-Fans für Furore: Es soll angeblich das Design vom neuen iPhone 12 Pro zeigen - und zwar in allen Details. So gute Vorab-Bilder haben Seltenheitswert, doch es gibt wie so häufig auf Zweifel, ob sie echt sind.

Woher das Video stammt, ist unklar

iPhone 12 Pro: Gehäuse vorab gezeigt

Es bleibt bis zur Vorstellung spannend

So sollen die iPhone 12-Modelle ausgestattet sein: Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preise in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

In dem Video wird für fünf Sekunden ein Gehäuseteil in die Kamera gehalten. Dabei soll es sich den Informationen des Apple-Leakers EverythingApplePro nach um das Gehäuse des kommenden iPhone 12 Pro handeln. Es gibt allerdings auch einige Spekulationen um das Video, ob dieses Gehäuse tatsächlich von Apple stammt. Ein wenig Skepsis ist auch angebracht, denn nicht immer sind die Quellen von EverythingApplePro zuverlässig. Was man aber in dem Video zu sehen bekommt ist spannend. EverythingApplePro schreibt dazu bei Twitter : "Hier ist es! Offizieller Gehäuseleak des iPhone 12 Pro. Bestätigt weitgehend die gleiche Kamera mit neuer LiDAR-Platzierung, flache Seiten, Magnetausschnitte & intelligenter, steckerähnlicher 5G-Antenne? Dies scheint zu bestätigen, dass auch das 6.1 Pro-Modell LiDAR erhalten wird. Oktober kann nicht früh genug kommen." Damit fasst der Leaker alle Gerüchte der vergangenen Tage noch einmal zusammen. Woher das Video stammt ist aber nicht bekannt. Vorab waren schon so einige Berichte aus den Zulieferkreisen von Apple durchgesickert. Dabei hieß es unter anderem, dass der LiDAR-Sensor nur für das iPhone 12 Pro Max geplant sein soll. Nun glaubt EverythingApplePro den Beweis gefunden zu haben, dass das so nicht stimmt und die Pro-Serie auf jeden Fall den Sensor bekommt.In dem Video sieht man zudem das auf den ersten Blick weitestgehend gleich gebliebene Design des iPhone 12 Pro. Der Rahmen erscheint etwas flacher, ähnlich wie beim iPad Pro Man erkennt dabei zum einen, dass Apple die Aufteilung der Hauptkameras auf der iPhone 12-Rückseite beibehält. Das Chassis zeigt drei Linsen, zwei links, eine rechts. Die Linse auf der rechten Seite wird dabei von dem LiDAR-Sensor begleitet, denn man bereits vom iPad Pro kennt. Der Sensor soll neue 3D-Features für das iPhone 12 freischalten. Das "Light Detection and Ranging"-Modul erfasst dabei die Um­ge­bung, was für Augumented Reality-Anwen­dungen wichtig ist. Zum anderen entdeckt man aber auch Neues, wie die geänderte Position des SIM-Karten-Slots und ein verändertes Antennendesign.Bis zur offiziellen Vorstellung der neuen iPhone-Generation bleibt es weiter spannend. Vielleicht zeigt sich ja bereits beim nächsten Apple Event am kommenden Dienstag , ob die Leaker richtig liegen.