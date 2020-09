Apple iPhone 12: Weitere Anzeichen für einen Oktober-Start mit 5G

Noch immer ist unklar, wann mit den neuen Smartphones der iPhone 12-Familie zu rechnen ist. Ein kürzlich aufgetauchtes Dokument bringt aller­dings etwas Licht ins Dunkel. Demnach könnte Apple seine erwarteten 5G-Modelle voraussichtlich ab Ende Oktober 2020 verkaufen.

September, Oktober oder November: Das Rätselraten geht weiter

So sollen die iPhone 12-Modelle ausgestattet sein: Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preise in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

Experten zweifeln derzeit an, dass sich Apple während seines anstehenden Keynote-Live­streams am 15. September (Dienstag) der zeitnah erscheinenden iPhone 12-Familie widmen wird. Es wird darüber spekuliert, dass der US-amerikanische Hersteller das "Special Event" nutzt, um ausschließlich über die Apple Watch Series 6 und neue iPads zu sprechen. Der bekannte Leaker Evan Blass ( @evleaks ) heizt die Gerüchteküche weiter an. Via Twitter zeigt er ein Dokument, welches ein nicht näher genannter Mobilfunkanbieter dazu ver­wen­den soll, das kommende Apple iPhone 12 5G zu bewerben.Schenkt man dem lückenhaften Newsletter Vertrauen, könnten die ersten 5G-Modelle der neuen iPhone-Generation am 21. Oktober erscheinen. Ab wann Vorbestellungen möglich sein werden, geht aus dem Dokument nicht hervor. Zuletzt gingen industrienahe Quellen davon aus, dass Apple eine zusätzliche Keynote gegen Ende Oktober veranstalten wird, die sich dem neuen iPhone 12 widmet. Der gut informierte, aber nicht unfehlbare YouTuber Jon Prosser hingegen prognostiziert einen Launch in der Woche ab dem 19. Oktober, wobei die iPhone 12 Pro-Modelle seiner Meinung nach erst im November verkauft werden sollen.Insgesamt könnten in diesem Jahr vier neue iOS-14-Smartphones erscheinen, die mit Displaygrößen zwischen 5,4 und 6,7 Zoll angeboten werden dürften. Gerüchten zufolge kommt der Apple A14-Chip nebst bis zu 6 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Flash-Speicher zum Einsatz. Die günstigen iPhone 12-Modelle sollen auf Gehäuse aus Aluminium, die Pro-Reihe auf Edelstahl setzen. Unterschiede sollen auch bei der Kamera festzustellen sein. Nur für die Flaggschiffe werden drei Kameras und ein LiDAR-Sensor erwartet. Preislich könnte das iPhone 12 ohne 5G-Modul bereits ab 649 US-Dollar starten. Bestätigt wurden diese Annahmen bisher jedoch nicht.