iPhone 12 vorab sichern: Telekom startet den Reservierungs-Service

Apple wird Details zum iPhone 12 bei einem Event am 15. September vorstellen. In alter Tradition hat jetzt die Telekom die Seite für seinen Reservierungs-Service aktiviert. Kunden können sich hier einen Platz für den Kauf der neuen iPhone-Modelle schon vorab sichern.

Gedacht für Bestandskunden

So sollen die iPhone 12-Modelle ausgestattet sein: Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preise in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

Die Telekom war in Deutschland der erste Partner von Apple für den zunächst exklusiven Vertrieb seiner iPhones. Während die Smartphones mit Apfel-Logo mittlerweile schon seit vielen Generationen auch an anderer Stelle zu haben sind, bleibt sich die Telekom bei einem Angebot treu: Immer einige Wochen vor der Verfügbarkeit neuer Modelle aktiviert das Unternehmen seinen Reservierungs-Service . Jetzt ist auf der Startseite der Telekom wieder Werbung für dieses Angebot zu finden - passend zum anstehenden Apple-Event am 15. September Noch hält sich das Unternehmen dabei aber natürlich zurück, auf der Seite für den Reservierungs-Service konkret vom iPhone 12 zu sprechen - das würde Apple sicher sauer aufstoßen. Vielmehr ist hier wie üblich nur davon die Rede, dass Teilnehmer "das neueste Smartphone automatisch als einer der Ersten erhalten". So knapp vor der Vorstellung der neuen iPhones dürfte es aber keine Zweifel geben, welche Modelle mit "neueste Smart­phones" gemeint sind.Die Funktionsweise des Reservierungs-Service hat sich dabei im Vergleich mit den Vorjahren nicht verändert. Interessierte müssen ihre Daten in ein Formular eintragen und aus­wählen, ob ein bestehender Vertrag verlängert oder ein neuer Vertrag abgeschlossen werden soll. Es gilt weiterhin: Das Angebot kann nur von bestehende Telekom-Kunden in Anspruch genommen werden, Neukunden bleiben hier außen vor. MagentaEINS Kunden profitieren laut der Telekom "automatisch von einer bevorzugten Belieferung", hier ist also keine zusätzliche Registrierung nötig.