Bericht: Media Markt & Saturn bald Apple-Partner für iPhone-Reparatur

Apple hat vor einiger Zeit seinen Umgang mit Reparatur-Dienstleistern weiter geöffnet. Jetzt wollen offenbar die größten deutschen Elektronik-Händler Media Markt und Saturn beginnen, als zertifizierte Partner ganz offiziell iPhone-Reparaturen anzubieten.

Noch ist das Ganze ein Pilotprojekt

Wie Kollege Caschy unter Berufung auf den "Flurfunk" bei Media Markt bzw. Saturn berichtet, testen die beiden Schwesterfirmen derzeit die Abwicklung von Reparaturdienstleistungen rund um iPhones in einigen Märkten. Ziel ist es angeblich, iPhone-Reparaturen mit offiziell eingekauften Original-Ersatzteilen anzubieten.Sollte die derzeit laufende Testphase erfolgreich abgeschlossen werden, können sich Media Markt und Saturn dann künftig als Autorisierte Apple Service Provider bezeichnen. Damit würde das Angebot der bereits existierenden Reparatur-Counter bei den beiden Elektronikhändlern deutlich attraktiver, denn bisher bieten sie nur Hilfe rund um die Android-Geräte einiger Hersteller.Der Vorteil für die Kunden liegt auf der Hand: Wer bei seinem iPhone, das unter Umständen sogar in einer Filiale der beiden Handelsketten erworben wurde, einen Defekt feststellt, kann das Gerät künftig gegebenenfalls direkt dort auch wieder reparieren lassen. Angeblich sollen sogar auch Reparaturen möglich sein, die nicht oder nicht mehr von der Garantie abgedeckt werden.Letztlich würden dadurch in vielen Regionen lange Anfahrtswege oder Versandlaufzeiten wegfallen, da die Möglichkeit zur iPhone-Reparatur über die zahlreichen Filialen der Händler deutlich "näher zum Kunden" käme. Gleichzeitig würde die offizielle Garantie nicht mehr erlöschen, schließlich würde ja ein zertifizierter Apple-Partner die Probleme mit den jeweiligen Geräten beheben.Noch ist offen, wann Media Markt und Saturn ihre offiziell zertifizierten iPhone-Reparaturen auf breiter Flur verfügbar machen wollen. Noch laufe die Pilotphase, wobei auch noch keine Angaben zur Preisgestaltung vorliegen. Bisher ist das Netz der offiziell zertifizierten Apple Service Provider in Deutschland noch nicht sehr engmaschig, was sich mit dem Einstieg von Media Markt und Saturn merkbar verändern würde.