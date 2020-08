Apple iPhone 12 Pro: Neue Infos zu 120-Hz-Displays, Kameras & Co.

Ein neues Video verrät weitere Insider-Informationen zur neuen Apple iPhone 12-Familie. Vor allem die Pro-Smartphones sowie ihre 120-Hz-Displays und verbesserten Kameras stehen im Mittelpunkt der Leaks. Weitere Themen sind das Design, Face ID (Notch) und iOS-Features.

Apple arbeitet mit Hochdruck an seinen ProMotion-OLED-Displays

So sollen die iPhone 12-Modelle ausgestattet sein: Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preise in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

Die Gerüchte rund um die technische Ausstattung des im Herbst erwarteten Apple iPhone 12 Pro Max verdichten sich. Der aktuell scheinbar gut informierte YouTuber Jon Prosser zeigt in seinem jüngst veröffentlichten Video ein Vorserienmodell des Flaggschiff-Smartphones, das nach eigenen Angaben aus der so genannten PVT-Charge (Production Validation and Tes­ting) stammen soll. Dabei handelt es sich um Produkte, die kurz vor dem Wechsel zur Mas­sen­produktion vom Band liefen. Entsprechend detailliert kann Prosser über neue Funk­tio­nen der High-End-Modelle sprechen, obwohl eine Bestätigung seitens Apple wie üb­lich aussteht.Schenkt man seinen Quellen Vertrauen, wird das iPhone 12 Pro Max über ein 120-Hz-Display (OLED) und einen leicht schmaleren Rahmen verfügen. Aus der im Video gezeigten iOS-Soft­ware geht bereits die Aktivierung der ProMotion-Option sowie ein möglicher automatischer Wechsel zwischen dem 120- und 60-Hz-Modus hervor. Die Größe der Notch, welche die True-Depth-Kameras an der Front unterbringt, soll laut Prosser erhalten bleiben und nur op­tisch kompakter wirken. Grund dafür seien die größeren Displays, die in der "Pro Max"-Ver­sion auf 6,7 Zoll anwachsen. Die Seitenränder der iPhone 12-Familie werden weiterhin als flach und kantig beschrieben. In Hinsicht auf die Verglasung der Vorder- sowie Rückseite geht man jedoch von einer leichten Krümmung (Curved) aus.Das angeblich um 10 Prozent angewachsene Modul der Hauptkamera könnte in diesem Jahr auf einen LiDAR-Sensor setzen, ähnlich wie er im aktuellen iPad Pro zum Einsatz kommt. Vor allem der Autofokus und AR-Apps könnten davon profitieren. Die Gerüchte deuten zudem auf einen verbesserten Nachtmodus und 4K-Videos mit bis zu 240-FPS-Slow-Motion hin. Wei­ter­hin soll die Face-ID-Kamera über verbesserte Weit­win­kel­sen­so­ren für die Ge­sichts­er­ken­nung verfügen, die ein Entsperren sogar bei einer flachen Ablage des Apple iPhone 12 Pro auf dem Tisch ermöglichen dürften. Die Massenproduktion der iOS-14-Smartphones soll zeitnah an­lau­fen. Mit einem Launch wird ab Oktober gerechnet.