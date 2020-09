Apple lädt am 15. September zum iPhone 12-Event: Das wird erwartet

Was erwartet wird

AirTags, Apple Watch 6, iPad Air 4

So sollen die iPhone 12-Modelle ausgestattet sein: Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preise in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

In diesem Jahr wird das iPhone-Event komplett online abgehalten werden - wie gut das klappt, hat Apple ja erst zur WWDC 2020 bewiesen und damals im Juni eine perfekt durchgeplante Show geboten. Es wird also nicht das klassische Event mit Publikum und Live-Test-Arena für Journalisten, aber da hat sich Apple schon etwas einfallen lassen. Nun ist es am kommenden Dienstag, den 15. September 2020 soweit, dass die iPhone 12-Keynote ansteht.Los geht es am Dienstag um 19 Uhr deutscher Zeit. Apple überträgt das Event aus dem Apple Park in Cupertino für alle Interessierte auf der Apple Homepage und bei YouTube. Zudem kann man auch wieder in der Apple TV-App mit schauen.Hauptthema sind die neuen iPhone-Modelle. Dabei wird seit Wochen gemunkelt, was kommen wird. Apple soll in diesem Jahr vier Modelle geplant haben, jeweils zwei verschiedene Größen vom iPhone 12 Einsteiger-Modell und vom iPhone 12 Pro Flaggschiff-Modell. Das iPhone 12 und das iPhone 12 Max werden voraussichtlich über 5,4-Zoll- und 6,1-Zoll-OLED-Displays verfügen, während das iPhone 12 Pro und das Phone 12 Pro Max ein 6,1-Zoll- beziehungsweise 6,7-Zoll-Bildschirm erhalten soll.Zu erwarten ist neben der Vorstellung der neuen iPhone 12-Familie auch die Enthüllung der sogenannten AirTags. Die AirTags sind kleine Bluetooth-Tracker, die eine Ortungs­funktion für Gegenstände an die man sie heftet bieten. Zudem erwartet man weitere Informationen zum Start von iOS 14 . Ob dann am 15. September gleich noch weitere neue Hardware vorgestellt wird, bleibt abzuwarten. Die Zeit ist auf jeden Fall schon reif für die Apple Watch 6 und das iPad Air 4.