Intel-Treiber-Update behebt Probleme mit Abstürze bei Windows 10

Intel hat ein neues Treiber-Update auf den Weg gebracht. Das Update soll ersten Informationen zufolge ein Problem mit Abstürzen unter Windows 10 beheben. Außerdem verbessert der neue Treiber die Systemstabilität und -performance.

Treiber- und Support-Assistenten nutzen

Release Notes Intel-Treiber-Update: Adressiert BSOD verursacht durch den Intel-Wireless-Treiber

Adressiert BSOD, wenn Sie Spiele spielen und den mobilen Hotspot von Windows 10 aktivieren

Adressiert BSOD, wenn Sie Ihr Gerät neu starten

Adressiert BSOD auf Systemen mit Modern Standby

Behebt ein Problem, bei dem sich Ihr Gerät möglicherweise nicht wieder mit dem Access Point verbinden kann

Behebt ein Problem, bei dem das drahtlose LAN auf einigen Systemen fehlschlagen kann

Behebt eine zufällige Netzwerktrennung bei bestimmten Hardware- und Softwarekonfigurationen

Adressiert verringerte Leistung, wenn Sie das Gerät bei bestimmten Konfigurationen aus dem Ruhemodus wieder in Betrieb nehmen

Die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk wird möglicherweise getrennt, wenn sich das System im Leerlauf befindet oder wenn Sie Videos bei einer drahtlosen 2,4-GHz-Verbindung streamen

Allgemeine Korrekturen, Sicherheitskorrekturen und andere Verbesserungen für Unternehmenskunden



Intel Treiber- und Support-Assistent Download

Laut Intel verhindert der neue Treiber in Version 21.120.0 vermehrte BSOD-Fehler, die sowohl bei Windows 10 Version 2004 als auch bei den Vorgängerversionen aufgetaucht waren. Die Fehler traten laut der Problembeschreibung in ganz verschiedenen Anwendungs-Szenarien auf. Dazu gehörten Blue Screens beim Neubooten, beim Ruhezustand und beim Spielen diverser Games. Dabei tauchten gleich mehrere Fehler auf, die den Rechner zum Absturz bringen können. Das September-Update behebt diese Fehler und noch einige weitere Probleme.Über die vielen Probleme mit Windows 10 Version 2004 alias Mai 2020 Update, die nach den letzten Patches auftraten, hatten wir bereits berichtet. Einige gingen dabei auf das Konto des Intel-Treibers. Betroffene erhalten nun die Aktualisierung. Wie gehabt werden die Treiber-Updates nach und nach freigegeben. Die Verfügbarkeit wird also ausgeweitet, wer aber schnell das Update beziehen möchte, kann die Aktualisierung mit Hilfe des " Intel Treiber- und Support-Assistenten forcieren.Das Treiber-Update 21.120.0 bringt laut den mitveröffentlichten Release Notes allgemeine Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen mit.Tipp: Um neue Updates bequem anzustoßen und die Updates leichter zu verwalten, gibt es von Intel den Intel Treiber- und Support-Assistent.