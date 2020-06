Huawei sucht CPU-Lieferanten: US-Embargo als Glücksfall für MediaTek

Huawei braucht schleunigst Lösungen, um seine Smartphones zumindest mittelfristig mit Prozessoren auszurüsten, die man nicht mehr selbst ent­wickelt. Neben den hauseigenen HiSilicon Kirin-SoCs sollen nun offenbar in rauhen Mengen MediaTek-CPUs verbaut werden.

Auch Huawei will weiter SOCs entwickeln

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der beteiligten Unternehmen berichtet, wird Huawei die Zahl der von MediaTek eingekauften Smartphone-SoCs in diesem Jahr extrem steigern. Damit versucht der chinesische Konzern angeblich, den jüngst erneut verschärften US-Senktionen zu entgehen, die den Bau eigener Prozessoren aus Huaweis Entwicklung bei Vertragsfertigern unmöglich machen.Dem Bericht zufolge wird eine Steigerung des Ordervolumens um rund 300 Prozent erwartet, so dass MediaTek schnell zum wichtigsten Lieferanten von Smartphone-Prozessoren für Huawei werden könnte. Für MediaTek, einem aus Taiwan stammenden Entwickler von Plattformen für mobile Endgeräte, könnte sich die Lieferung von Chips an Huawei zum Glücksfall entwickeln.Für 2020 prognostizieren Marktbeobachter nämlich eine kräftige Zunahme der von MediaTek verkauften 5G-fähigen SoCs und gehen von bis 42 Millionen Einheiten aus. Ein nicht unerheblicher Teil davon soll angeblich auf Huawei entfallen, wenn der chinesische Mobilfunkausrüster und Smartphone-Hersteller wie erwartet deutlich mehr Chips ordert.Bisher setzte Huawei vor allem in seinen Low-End-Geräten auf MediaTek-SoCs. Aktuell hat man begonnen, zwei Plattformen aus der MediaTek Dimensity 800- und 1000-Serie in einigen Huawei-Smartphones zu verwenden. Angeblich soll ihr Anteil weiter steigen, doch arbeitet Huawei dem Vernehmen nach auch weiter an eigenen SoCs, wobei sich die Abteilung HiSilicon bei ihrer Arbeit weiter auf Mittel- und Oberklasse-SoCs für High-End-Smartphones konzentrieren soll.