Die erste Anpassung seit 2006: So sieht das neue Logo von Intel aus

Intel hat sein Logo in der langen Firmengeschichte nur selten angepasst, jetzt war es mal wieder Zeit für eine Runderneuerung. Das neue Erken­nungssymbol verliert seinen blauen Kreis und folgt dem Trend zum Minimalismus. Außerdem muss es nicht mehr immer nur Blau sein.

Das neue Logo von Intel ist erst das Dritte in 52 Jahren

Nicht nur Blau sorgt für Aufregung

Neues Marketing: Intel stellt seinen neuen Look vor

Das Logo ist für Firmen die Basis für alle anderen Marketing-Maßnahmen. In dieser Hinsicht hat Intel seit der Gründung im Jahr 1968 nur sehr selten den Anlass gesehen, sich einen neuen Anstrich zu verpassen. Mit dem Start der Core-Prozessoren der 11. Generation - wir haben euch alle wichtigen technischen Fakten natürlich zusammengefasst - stellt das Unter­nehmen jetzt auch ein runderneuertes Logo vor - und damit auch eine neue "Markenidentität".Für Intel ist das in seiner 52-jährigen Firmengeschichte erst das dritte Mal, dass man beim Logo einen Wechsel vollzieht. Den Anfang machte dabei das Symbol mit nach unten gerutschten "e", das für ganze 37 Jahre Bestand hatte. 2006 wurde dann die Typografie leicht angepasst, dass "e" nach oben gerutscht und der Schriftzug mit einem blauen Kreis umgeben - eine grafischer Verweis auf den Markenspruch "Intel inside". Das neue Logo entledigt sich fast aller verspielten Elemente und ersetzt diese durch zeit-geistigen Minimalismus.Wie der verantwortliche Brandmanager John Coyne in einem Interview mit Forbes erläutert, habe man dabei sogar noch eine weitaus drastischere Änderung ins Auge gefasst. So hatte man im Design-Prozess auch in Erwägung gezogen, dass Logo auf ein "i" zu reduzieren. "Das wäre aber dann doch zu weit gegangen", so Coyne. Mit einer radikalen Anpassung konnte sich das Marketing-Team aber durchsetzen: Bisher war Blau die einzige Farbe in Intels Markenwelt, davon verab­schiedet man sich aber mit dem neuen Logo."Die Leute (im Unternehmen) sind ein bisschen ausgeflippt, als wir ihnen die neue Farbpalette zeigten, weil das Unternehmen so blau verankert ist", so Karen Walker, seit letztem Jahr Chief Marketing Officer (CMO) von Intel. "Aber wenn wir alles nur blau verwaschen, dann verliert es seine Lebendigkeit." Das neue Logo zusammen mit der angepassten Farbpalette soll dafür sorgen, dass "Verpackungen, Regale und digitale Kampagnen" ab sofort deutlich moderner wirken.Zu guter Letzt wird die Umstellung auch mit einem neuen Leitspruch begleitet, der ebenfalls in der Geschichte des Unternehmens seinen Ursprung findet - und zwar in einem Zitat des Intel Co-Gründers Robert Noyce: "Don't be encumbered by history. Go off and do something wonderful" - auf Deutsch: "Lass dich nicht von der Geschichte belasten. Gehen los und mache etwas Wunderbares." Diese Vorlage führt zum jetzt vorgestellten Slogan: "Do Something Wonderful."