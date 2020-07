Es reicht: Intel schmeißt Chef-Ingenieur raus und baut alles um

Die nicht abreißenden Probleme bei der Weiterentwicklung der Prozess­techniken bei Intel haben nun Konsequenzen. Unter anderem entzieht man dem Chef-Ingenieur die Verantwortung. Murthy Renduchintala muss den Konzern verlassen.

Umbau in kleinere Strukturen

Hintergrund dessen sind die anhaltenden Schwierigkeiten, die Zeitpläne beim Fortschritt der Fertigungstechnologien auch nur annähernd einzuhalten. Jahrelang schaffte es das Unter­nehm­en nicht, die längst geplanten Produkte im 10-Nanometer-Design zur Marktreife zu bringen. Und nun verschiebt sich auch die darauffolgende Einführung der 7-Nanometer-Pro­zes­se noch einmal deutlich.Das bringt Intel zunehmend in eine Position, in der man befürchten muss, ordentlich Markt­an­tei­le an die Konkurrenz zu verlieren. Der Konzern hatte es schon nicht geschafft, bei der Ent­wick­lung des wichtigen Mobile-Segments eine Rolle zu spielen. Hier konnte man sich zu­min­dest darauf berufen, dass hinter vielen Anwendungen in dem Bereich diverse Cloud-Dienste stehen. Und die Rechenzentren sind bisher fest in Intels Hand - allerdings ist in­zwi­schen nicht mehr so sicher, dass dies auch so bleibt. Denn die Konkurrenz kann auch hier Impulse setzen.Intel hatte Renduchintala im Februar 2016 von Qualcomm abgeworben und ihm die Ver­ant­wor­tung über kritische Konzernbereiche übertragen. Zumindest in technischer Hinsicht war er für alles von der Entwicklung der Fertigungs-Technologien bis hin zur Chip-Architektur selbst zuständig. Heute muss man feststellen, dass er an dieser Aufgabe weitgehend ge­schei­tert ist.Das Intel-Management sieht im Zuge dessen auch ein, dass die Technology Systems Ar­chi­tec­ture and Client Group eine viel zu große Gesamtabteilung ist. Diese wird jetzt in fünf ge­trenn­te Bereiche aufgespalten. Zukünftig un­ter­lie­gen die Technologie-Entwicklung, die Fer­ti­gung, das Design, die grundlegenden Ar­chi­tek­tu­ren und die Lieferkette jeweils eige­nen Ver­ant­wort­lich­kei­ten, die direkt unter Konzern­chef Bob Swan angesiedelt sind.Das soll auch dazu beitragen, dass pragmatische Entscheidungen nicht mehr von Be­find­lich­kei­ten und überzogenen Ansprüchen an die eigenen Möglichkeiten beeinflusst werden. Das betrifft vor allem auch das Novum, dass Intels Chip-Designer nicht mehr alle ihre Ent­wick­lun­gen nur in den eigenen Werken produzieren lassen. Ein Teil soll nun auch an Auf­trags­her­stel­ler über­ge­ben werden. Gerüchten zufolge gibt es bereits Verhandlungen mit TSMC über die Produktion von Grafikeinheiten.