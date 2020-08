Windows 10 Version 1909 ist jetzt meist genutzte Windows 10-Version

Windows 10 Version 1909 hat sich an die Spitze der meistgenutzten Windows 10-Versionen vorgearbeitet. Jetzt, wo das nächste große Windows 10-Feature-Update bereits in den Startlöchern steht, ist das Herbst-Update des vergangenen Jahres an der Spitze angelangt.

Version 2004 mit 24,1 Prozent

Version 1909 mit 35,5 Prozent

Version 1903 33,5 Prozent

Version 1809 mit 2,4 Prozent

Version 1803 mit 2,1 Prozent

Version 1709 mit 0,8 Prozent

Windows Insider 0,5 Prozent

Die neuen Daten stammen von dem Werbe-Promoter AdDuplex . In den letzten Statistiken des Markt­beo­bacht­ers hatte man immer darauf gewartet, dass die im November 2019 gestartete Windows 10 Version 1909 die Position der meistgenutzten Betriebssystem-Versionen einnimmt. Nun ist es soweit, in der Auswertung des Netzwerks AdDuplex hat die Version 1909 (35,5 Prozent) die Version 1903 (33,5 Prozent) ganz knapp überholt. Der Marktanteil wächst aber weiterhin nur verhältnismäßig zögerlich.Neue Zahlen sehen zudem auch einen leichten Zuwachs für Windows 10 Version 2004 alias Windows 10 Mai 2020 Update. Die aktuell jüngste Windows 10 Version ist jetzt immerhin bereits auf 24,1 Prozent der PC im Netzwerk von AdDuplex aufgetaucht. Daran erkennt man aber auch, dass obwohl Microsoft immer mehr darauf gesetzt hat, schnelle Updates zu forcieren und möglichst vielen Verbrauchern schnell die jeweils jüngste Windows 10-Version anzubieten, die Nutzer da nicht ganz mitspielen.Ad Duplex veröffentlicht regelmäßig die neuen Marktanteile der einzelnen Windows-Versionen. Da es selten offizielle Zahlen von Microsoft gibt, sind diese Statistiken wertvolle Anhaltspunkte, wie beliebt die einzelnen Versionen bei den Endverbrauchern sind.Und noch etwas interessantes zeigt sich in der jüngsten Statistik: Der Anteil der Nutzer im Windows Insider Programm fällt mit nur noch 0,5 Prozent derzeit deutlich geringer aus als noch vor wenigen Monaten. Die weiteren Windows 10-Versionen (Versionen 1507, 1511, 1607, 1703) haben nur noch ganz geringe Anteile. Da Microsoft die Versionen auch nur verhältnismäßig kurz unterstützt und mit Sicherheitsupdates versorgt, sieht man, dass das Konzept der schnelleren Aktualisierungen auf die jeweils neueste Version zumindest da funktioniert.Übrigens dürfte es gar nicht mehr allzu lang dauern, bevor der Konzern bereits das nächste große Feature-Update auf den Weg bringen wird. Das Windows10 Herbst-Update, Version 2009 oder auch 20H2 genannt, wird bereits in wenigen Wochen in die Verteilung gehen.