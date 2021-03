FritzBox 6591 Cable: Unitymedia-Kunden bekommen schon FritzOS 7.22

Kabel-Kunden im ehemaligen Verbreitungsgebiet von Unitymedia be­kom­men ab sofort bereits das Update auf FritzOS 7.22 für den AVM-Kabel­router 6591 ausgeliefert. Dass dieses Update schon jetzt bei den Nutzern ankommt, dürfte viele freuen, da es einige Neuerungen enthält.

Update 7.22 mit neuen Funktionen startet

Neuerungen und Verbesserungen

Neuerungen und Verbesserungen in FritzOS 7.22 Mehr WLAN-Sicherheit mit dem neuen Verschlüsselungsstandard WPA3

Gästen einen offenen WLAN-Hotspot anbieten, der Daten sicher verschlüsselt überträgt (OWE)

Mehr WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal

Internetzugang für einzelne Geräte komfortabel aus- und wieder einschalten (Gerätesperre)

Übertragungstempo von VPN-Verbindungen fast verdreifacht

Sicheres Telefonieren am Telekom-Anschluss durch Sprach-Verschlüsselung

Mehr Komfort für Online-Telefonbücher, Anrufbeantworter, Faxfunktion

Smartes Telefonbuch zeigt am FritzFon passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Neue Produkte unterstützt: LED-Lampe FritzDECT 500 und Vierfach-Taster FritzDECT 440

Mehrsprachig: Sprachauswahl für die gesamte Benutzeroberfläche und FRITZ!Fon

Schnelleres FritzNAS über ein Netzlaufwerk (\fritz.nas) und mit neuer SMB-Version

Unterstützung für DVB-C (Sat>IP) Streaming

Who is on my Wifi - Eindringlinge im WLAN aufspüren

AVM

Der Kabelanbieter Vodafone startet für alle Kabel-Kunden, die im Verbreitungsgebiet von Unitymedia ansässig sind und eine FritzBox 6591 Cable nutzen, ein neues Funktions-Update. Vodafone hatte schon vor Kurzem das Update auf FritzOS 7.21 für den Rest ihres Kabel-Gebietes veröffentlicht, doch nun gibt es schon die Nachfolger-Version. Die FritzBox 6591 Cable wird von Vodafone an Vertragskunden herausgegeben, entsprechend erfolgt auch das Update für das Betriebssystem der Router über den Anbieter. Der Router-Hersteller AVM selbst hatte die Aktualisierung auf 7.22 bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht.Unitymedia-Kunden können das Update ganz einfach beziehen. Die Freigaben erfolgen in Wellen, in denen Unitymedia die Updates automatisch auf die Kunden-Router bringt. Wer also nicht gleich das Update erhält, muss sich nur etwas gedulden.Zu den Update-Inhalten für die Version 7.22 listet AVM nun auch das DVB-C Streaming/Live-TV Feature. Die Option kann ab sofort aktiviert und deaktiviert werden, um die Kanäle alter­nativ für den Internetzugang zu verwenden. Hinzu kommen Fehlerbehebungen für Probleme. Dazu gehören zum Beispiel Probleme mit sporadisch scheiternden Telefonieverbindungen über IPv6. Zudem wurde die Interoperabilität gegenüber bestimmten Netzgegenstellen erhöht.