AVM Kabel-Router bekommen Verbesserungen für größere Netzwerke

Es gibt ein weiteres Beta-Update für die Vorschau-Version für FritzOS 7.26 von AVM. Das neue experimentelle Labor-Update startet dabei jetzt für die beiden Kabel-Router für die FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable. Neue Funktionen gibt es nicht.

Viele Verbesserungen

Änderungen Version 07.24-07.24-85832 Laut den Release-Notes gibt es nun viele Änderungen und eine Reihe an Verbesserungen.



Internet: Behoben - VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab

Behoben - Unter Umständen konnte über VPN nicht auf WLAN Heimnetz-Geräte zugegeriffen werden

WLAN: Verbesserung - Stabilität angehoben

Behoben - Die Legende unterhalb der Grafik "Belegung der WLAN-Kanäle" wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite "WLAN / Funkkanal") (alle nicht 7490)

Behoben - Mögliche Probleme bei der Anmeldung von Repeatern nach Umstellung der WLAN-Verschlüsselung von "WPA2+WPA3" auf "unverschlüsselt"

Behoben - Bei unverschlüsselten WLAN funktioniert die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang wieder zuverlässig

Mesh: Behoben - Eine auf der FritzBox (dem Mash Master) eingerichtete Zeitschaltung wurde manchmal nicht korrekt von Mesh Repeatern (FritzRepeater oder FritzBox) übernommen. Hinweis: Bei der Aktivierung der Zeitschaltung kann es zu einem kurzen (mehr als 30 Sekunden) Blinken der LED kommen

Telefonie: Verbesserung - Deutsche Telekom: Automatische Einrichtung von Rufnummern bei Verbindung über WAN/LAN 1 mit einem Glasfasermodem

Behoben - Nach Bearbeiten von CompanyFlex Cloud PBX-Rufnummern wurden diese Nummern nicht mehr registriert

Behoben - Keine Anzeige von Rufsperren, wenn in diesen ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

Behoben - Suche im Telefonbuch war nach Name möglich, aber nicht nach Rufnummer

Behoben - Einrichtung der internen Faxfunktion nicht möglich, wenn im Telefonbuch ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

Behoben - - Bei Nutzung der verschlüsselten Telefonie konnte es nach Abbruch eines Anrufes durch den Anrufer vor Rufannahme zu einem endlosen Klingeln an Telefonen an der FritzBox kommen

Behoben - Dreierkonferenz über ein analoges Telefon funktionierte in vereinzelten Fällen nicht

DECT: Behoben - Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z. B. Mediaplayer, Update-Suche...) (für andere als 7490)

System: Änderung - Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail "Änderungsnotiz"

Behoben - Auf der Bedienoberfläche konnte teilweise der Bestätigungscode des Google Authenticators nicht eingegeben werden

Behoben - Box reagiert nicht

Weitere Verbesserungen im FritzOS (innerhalb von FritzLabor) WLAN: Behoben - Falsche Beschriftung in der Legende unterhalb der Grafik "Belegung der WLAN-Kanäle" auf der Seite "WLAN / Funkkanal" (nur 7490)

Telefonie: Behoben - Rufnummern werden bei Nutzung des erweiterten Ausfallschutz nicht registriert

DECT: Behoben - Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z. B. Mediaplayer, Update-Suche...) (nur 7490)

Heimnetz: - Verbesserung Anzeige der Netzwerkverbindungen für größere Netzwerke optimiert

Behoben - Ändern von Einstellungen in den Geräte-Details bestimmter Netzwerkgeräte erzeugte eine unpassende Fehlermeldung

System: Änderung - Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail "Änderungsnotiz" (nur 7490)

Repeater: Behoben - Unterbrechung der LAN-Verbindung nach dem Start des FritzRepeaters

Behoben - Sekundenlange Unterbrechung der Datenübertragung bei Wechsel von 5 auf 2,4 GHz bei ungünstiger Positionierung des FritzRepeaters

Behoben - Unterbrechungen bei Videostreaming wenn IPv6 Verbindungen genutzt werden

Änderungen für Provider im FritzOS Internet: Änderung - Providerprofil Vodafone mit ACS-Support für 7530 AX/7590 AX angepasst

Behoben - Mit der experimentellen Funktion "Ingress-Shaping" war keine IPv6-TCP-Kommunikation mit dem Internet möglich

Behoben - Die am Vodafone-Anschluss via MIC eingerichtete 7530 AX kommen nach Neustart oder Störereignisse am Bitstream-Anschluss nicht mehr online

Behoben - Nach einem gescheiterten Update-Versuch über TR-069 waren Konfigurationsänderungen über TR-069 erst nach dem nächsten Reboot möglich Laut den Release-Notes gibt es nun viele Änderungen und eine Reihe an Verbesserungen.

AVM

Stattdessen konzentriert sich AVM bei der kommenden neuen Version ganz auf Ver­bes­se­run­gen und Fehlerbehebungen. Jetzt startet eine neue experimentelle Labor-Version für 7.26 für die beiden FritzBoxen 6590 Cable und 6490 Cable. Wer eine der beiden Boxen sein Eigen nennt und diese nicht über einen Provider in einer angepassten Version erhalten hat, kann am Betatest teilnehmen. Die nötigen Dateien zum Download dazu gibt es ab sofort auf der Webseite von AVM bei den Labor-Updates: Dabei findet man auch weitere Details auf der Sonderseite zu den Beta-Tests . Dort findet man wichtige Informationen, sowie Tipps für die Installation der Beta-Updates.Der Internet-Spezialist arbeitet noch immer unter Hochtouren an dem kommenden Feature-Update für weitere Router. Wer noch kein Update auf Version 7.25 erhalten hat, kann auf der Webseite des Herstellers nach seiner FritzBox schauen oder sich beim Provider informieren. Nutzer dürften dabei schon gespannt sein, denn diese neue Funktion bietet eine Vielzahl an Verbesserungen. So hat das Unternehmen unter anderem an der Anzeige der Netzwerkverbindungen für größere Netzwerke gearbeitet. Zudem hat man die allgemeine WLAN-Stabilität verbessert.