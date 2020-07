FritzOS 7.20: AVM startet mit großem Update - FritzBox 7590 beginnt

AVM macht bei FritzOS wieder einen Schritt vorwärts. Ab sofort steht das Router-Betriebssystem in der Version 7.20 bereit. Wie üblich wird das FritzOS 7.20 nicht sofort an alle Router-Modelle verteilt, den Anfang macht das DSL-Topmodell FritzBox 7590.

Neues Betriebssystem für AVM-Router bringt über 100 Neuerungen mit sich

Neue Features von FritzOS 7.20:

Gästen einen offenen WLAN-Hotspot anbieten, der Daten sicher verschlüsselt überträgt (OWE)

Mehr WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal

Internetzugang für einzelne Geräte komfortabel aus- und wieder einschalten (Gerätesperre)

Übertragungstempo von VPN-Verbindungen fast verdreifacht

Sicheres Telefonieren am Telekom-Anschluss durch Sprach-Verschlüsselung

Mehr Komfort für Online-Telefonbücher, Anrufbeantworter, Faxfunktion

Smartes Telefonbuch zeigt am FRITZ!Fon passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Neue Produkte unterstützt: LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440

Mehrsprachig: Sprachauswahl für die gesamte Benutzeroberfläche und FRITZ!Fon

Schnelleres FRITZ!NAS über ein Netzlaufwerk (\fritz.nas) und mit neuer SMB-Version

Ein Blick in unser FritzBox-Special zeigt, dass AVM mit durchaus flottem Schritt bei der Entwicklung des FritzOS voranschreitet. Nachdem probierfreudige Nutzer in der letzten Zeit mit vielen Labor-Versionen versorgt wurden, macht das FritzOS jetzt wieder einmal einen offiziellen Sprung vorwärts. Wie AVM auf Twitter mitteilt, hat man mit der Auslieferung von FritzOS 7.20 begonnen. "Den Start macht die FRITZ!Box 7590 als erstes Modell", so die Entwickler, andere Netzwerk-Geräte sollen "bald" ebenfalls versorgt werden.Dabei setzt AVM einmal mehr ein Ausrufe­zeichen hinter die allgemeine Dringlichkeit des Updates: Da bei jeder OS-Version auch Sicher­heitsfunktionen aktualisiert werden, sei eine Installation auf allen Geräten, die unterstützt werden, sehr zu em­pfehlen. Im aktuellen Fall wird mit FritzOS 7.20 unter anderem mit der Umstellung auf den neuen Verschlüsselungs­standard WPA3 die WLAN-Sicherheit verbes­sert. Neben Verbesserungen bei Sicherheit und Leistung bringt das frische FritzOS aber auch über 100 weitere Neuerungen mit sich.Eine komplette Auflistung liefert AVM auf der Update-News-Seite zu FritzOS 7.20 . Im Anschluss findet sich ein Überblick wichtiger neuer Funktionen: