The Legend of Zelda: Ocarina of Time - Fans arbeiten an PC-Portierung

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist für viele der beste oder besser gesagt liebste Teil der legendären Rollenspielreihe. Wie bei den meisten Nintendo-Spielen gibt es eine enorme Anhängerschaft und die versucht sich derzeit an einer PC-Portierung - per Reverse Engineering.

Super Mario 64 als "Vorbild"

Man kann natürlich lange darüber diskutieren, welches der beste Teil der Zelda-Reihe ist, und wird zu keinem Fazit kommen, das alle gleichermaßen zufriedenstellt. Fakt ist aber, dass Ocarina of Time schon alleine deshalb einen Sonderstatus genießt, weil der Reihe damit der Sprung in die dritte Dimension gelang. Freilich hatte die Nintendo 64-Konsole aber diverse technische Einschränkungen, sodass Ocarina of Time aus heutiger Sicht alles andere als gut wegkommt.Nun versucht aber eine Community, die sich Zelda Reverse Engineering Team (ZRET) nennt, den N64-Klassiker für den PC zu portieren. Wie VGC berichtet, ist das ein alles andere als triviales Unterfangen, denn die Fans verwandeln den Code per Reverse Engineering in parsbaren C-Code - was eine ziemlich mühsame Arbeit ist.Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass Fans diesen Weg gehen, im vergangenen Jahr wurde eine Version von Super Mario 64 auf ganz ähnlichem Weg umgesetzt. Eine solches Reverse Engineering mag zwar mühsam sein, hat aber vor allem den Vorteil, dass damit ein Verstoß gegen Urheberrechte weitgehend verhindert werden kann. Denn mit dieser eigenen Arbeit verwenden die Fans keinen durchgesickerten Quellcode, sondern programmieren das Spiel de facto neu - mit einer aktueller Programmiersprache.Mehr als das: Diese Modernisierung erlaubt es, das Spiel grafisch signifikant zu verbessern und beispielsweise Raytracing einzubauen bzw. dem Spiel 4K-Auflösung zu spendieren. Die PC-Portierung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll nach derzeitigen Plänen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.