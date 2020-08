Xbox-Update August startet mit Änderungen der Benutzeroberfläche

Microsoft hat das Xbox-Update für August auf den Weg gebracht. An­gemeldete Xbox-Insider können es ab sofort ausprobieren - inklusive der vielen Verbesserungen, die die überarbeitete Benutzeroberfläche mit sich bringt.

Das ist neu

Das Update enthält viele neue Elemente der Benutzeroberfläche, wie sie auf der Xbox Serie X vorgestellt wurde. Da sowohl die Xbox One als auch die kommende Generation mit derselben Windows 10-basierten Software läuft, werden die Neuerungen der UI für beide Systeme gleichermaßen erscheinen. Jonathan Hildebrandt, Xbox-Programm Manager, hat die wich­tigs­ten Neuerungen jetzt noch einmal im Xbox-Blog vorgestellt und neue Bilder dazu veröffentlicht.An der Nutzeroberfläche und am Leitfaden werkelt Microsoft schon seit Längerem immer wieder rum und verbessert die Nutzererfahrung damit. In dem neuen Update gibt es jetzt zum Beispiel ein aufgeräumtes Design des Leitfadens mit allen kürzlich aufgerufenen Apps und Games. Neu hinzugekommen sind noch Schnellzugriffe für Inhalte, auf die man nicht häufig zugreift, die aber wichtig sind.Microsoft startet zudem einen neuen Posteingang für Benachrichtigungen, der durch Klicken auf die Schaltfläche am unteren Rand des Leitfadens geöffnet werden kann. Er fasst Nachrichten, Warnungen und mehr in einem Benachrichtigungs-Feed zusammen und wird demnächst in allen Xbox-Anwendungen zur Verfügung stehen. Es gibt zudem noch viele kleinere Verbesserungen, unter anderem bei den Partys und Chats mit Textvorschau-Funktion. Microsoft hat nun noch Tipps und Tricks zum Leitfaden hinzugefügt, damit beim ersten Start einer Xbox-Konsole gleich eine gute Hilfe beiseitesteht.Das Xbox-Update August 2020 wird bald der breiten Öffentlichkeit vorgestellt, aber es gibt noch einige andere Funktionen, die vorerst exklusiv für Xbox-Insider zur Verfügung stehen. Dazu gehören vor allem die Features der Xbox Series X-UI.