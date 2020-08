Sparkasse: Apple Pay für Girocard wird mit Einschränkungen starten

Der Start der Girocard für Apple Pay steht bei den Sparkassen kurz be­vor. Scheinbar müssen Kontoinhaber jedoch mit Einschränkungen rech­nen. Die digitale EC-Karte für iPhones kann vorerst nur im Einzelhandel verwendet werden. Nicht aber in Online-Shops und Apps.

Neues iOS 14-Update soll Girocard vollumfänglich integrieren

Sparkassen / Apple

Unterstützt der Bezahldienst Apple Pay aktuell nur Kreditkarten und Debitkarten von VISA, Mastercard, American Express und Co., befinden sich die Sparkassen auf der Zielgeraden für eine Girocard-Integration. Allerdings müssen Kunden bei der oft fälschlicherweise als EC-Karte bezeichneten Sparkassen-Card zu Beginn mit diversen Einschränkungen zu­recht­kom­men. In den Nutzungshinweisen für Apple Pay, die Mobiflip aus der aktualisierten Spar­kas­sen-App entnommen hat, deutet sich eine ausschließliche Nutzung im lokalen Einzelhandel an - zumindest vorerst.In den Bedingungen heißt es: "Zahlungen sind in einer App bzw. im Online-Handel per Safari Browser zunächst nur mit digitalen Kredit- und Prepaidkarten möglich, wenn das Apple Pay Symbol als verfügbare Zahlungsoption angezeigt wird. Dies hängt ausschließlich vom je­wei­li­gen Händler ab." Wer damit gerechnet hat, die Girocard der Sparkassen auch in Shopping-Apps und Online-Shops via Apple Pay einzusetzen, der wird zum Start der Unterstützung enttäuscht. Eine vollumfängliche Integration dürfte erst mit dem iPhone-Update auf iOS 14 im Herbst möglich sein.Im so genannten PassKit unter Apple iOS 14 wur­de die Girocard bereits als Payment-Net­work hinterlegt, womit auch Entwickler ent­spre­chen­der eCommerce-Apps Zahlungen über die Girocard und die Sparkassen-Card im speziellen abwickeln können. Rein technisch muss der Ball also von Apple selbst weitergespielt werden. Bis dahin ist die kontaktlose Bezahlung via iPhone Apple Watch und Girocard lediglich an PoS-Ter­mi­nals im Einzelhandel möglich. Die aus­ge­ge­be­nen Kreditkarten der Sparkassen können hin­ge­gen bereits seit Ende 2019 vollumfänglich über Apple Pay verwendet werden.