Wordpress: Apple hält Update wegen fehlender In-App-Käufe zurück

Der iPhone-Hersteller Apple soll das jüngste Update für die iOS-Version der Wordpress-App zurückgehalten haben. Offenbar möchte der Konzern zukünftig noch mehr von dem Dienst profitieren und Wordpress dazu ver­pflich­ten, In-App-Käufe in die Anwendung zu integrieren.

Apple nimmt 30 Prozent Gebühren

Das geht aus einem Tweet des Wordpress-Gründers Matt Mullenweg hervor. Er betont, dass momentan keine Updates für iOS-Geräte ausgeliefert werden, da Apple die Ak­tua­li­sie­run­gen gesperrt hat. Die Updates sollen erst wieder freigegeben werden, wenn sich der Dienst dazu verpflichtet hat, Möglichkeiten für In-App-Käufe in die Software einzubauen.Obwohl das Tool hauptsächlich zur Verwaltung von Blogs und nicht zum Verkauf von Abon­ne­ments gedacht ist, wirft Apple der Word­press-App einen Verstoß gegen die Richtlinien vor. Nachdem Matt Mullenweg in Erwägung gezogen hatte, die App in eine Version für zahlende Kun­den und in eine Version für privat gehostete Web­sei­ten zu unterteilen, hat er sich dazu ent­schlos­sen, die Forderungen zu akzeptieren.Das Ziel von Apple besteht natürlich darin, an den Verkäufen von Wordpress mitverdienen zu können. Immerhin geht von In-App-Käufen, die über den App Store abgewickelt werden, eine Provision in Höhe von 30 Prozent an Apple. Mit einer App, die kostenlos angeboten wird und keine In-App-Käufe bietet, kann der Konzern schließlich kein Geld verdienen.Bei Wordpress handelt es sich nicht um das einzige Unternehmen, das ein Problem mit Apple hat. Nachdem der Publisher Epic Games aufgrund der hohen Gebühren eine eigene Be­zahl­me­tho­de in die iOS-App von Fortnite eingebaut hatte, hat Apple das beliebte Spiel kur­zer­hand aus dem Store entfernt. Daraufhin hat Epic Games eine Klage gegen den iPhone-Her­stel­ler eingereicht. Auch Telegram und Spotify hatten sich über die Gebühren beschwert.