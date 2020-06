PlayStation 5: Amazon listet erneut Preis & Release-Datum der PS5

Nachdem das Design der PlayStation 5 enthüllt wurde, stehen jetzt zwei wichtige Fragen im Raum. Was wird die PS5-Konsole kosten und ab wann wird sie ausgeliefert? Eine weitere mögliche Panne bei Amazon deutet beides an, den Euro-Preis und das Release-Datum.

Es könnte sich erneut um einen PS5-Platzhalter handeln

War in der letzten Woche bereits in Großbritannien ein vermeintlicher Preis der PlayStation 5 in Höhe von 600 Pfund bei Amazon UK aufgetaucht, wurde dieser kurzzeitig auch in Frank­reich gelistet. Anstelle der umgerechneten 675 Euro zeigt sich die PS5-Konsole hier al­ler­dings für den von vielen erwarteten Preis von 499,99 Euro. Damit jedoch noch nicht ge­nug, denn Amazon.fr nennt zudem noch einen erwarteten Release-Termin. Schenkt man die­sen voraussichtlich erneut fälschlicherweise online gestellten Einträgen Vertrauen, erscheint die Next-Gen-Konsole von Sony am 20. November 2020.Nachdem sich der Eintrag unter anderem bei Reddit wiederfand, entfernte Amazon die Angaben zum Preis und der Verfügbarkeit der PlayStation 5. Im Gegensatz zur französischen Niederlassung des bekannten Online-Händlers äußerte sich ein Pressesprecher von Amazon UK in der letzten Woche zu den versehentlich "geleakten" Informationen und bestätigte, dass es sich dabei nur um einen Platzhalter handeln soll. Ob sich die PS5-Preise und das Release-Datum von Amazon Frankreich bewahrheiten, bleibt also abzuwarten. Insider gehen davon aus, dass Sony im Laufe des Juli weitere Details zu diesen beiden wichtigen Themen bekannt­geben wird.Weiterhin unbekannt bleiben die möglichen Preise der so genannten PlayStation 5 Digital Edition, die auf ein optisches Blu-ray-Laufwerk verzichten wird. Bis zu einer offiziellen Be­stä­ti­gung seitens Sony müssen sich Fans also ge­dul­den und die Zeit mit den Trailern zu kom­men­den PS5-Spielen und den Scherzen der Gaming-Community zum enthüllten Design der Next-Gen-Konsole überbrücken. Dieses orien­tiert sich am bereits länger bekannten Dual­sense-Controller und wirkt im Vergleich zur Xbox Series X sehr futuristisch. Dennoch wird die PlayStation 5 nicht davor bewahrt durch den Kakao gezogen zu werden.