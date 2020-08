Flight Simulator: Microsoft startet Kick-Off-Event mit Livestream & Co.

Am 18. August feiert der Flight Simulator 2020 seinen Release. Microsoft nutzt den Hype bis dahin, um die Flieger-Community mit einem "Kick-Off-Event" bei Laune zu halten. Geplant sind diverse Livestreams, Q&A-Runden mit den Entwicklern und eine Handvoll Gewinnspiele.

Während ausgewählte Hobbypiloten derzeit ihre Zeit in der geschlossenen Beta des Microsoft Flight Simulator verbringen können, wartet ein Großteil der Spieler teilweise sehn­süch­tig auf den offiziellen Release des neuen Flugsimulators. In einem Blog-Beitrag kündigen die Red­monder und das Team des Asobo Studios jetzt eine passende "Community Week" mit di­ver­sen Veranstaltungen an, um die Wartezeit zumindest leicht zu verkürzen. Ohne sich dabei zu sehr in die Karten blicken zu lassen, geht man auf einige Aktivitäten des Kick-Off-Events genauer ein.Neben Gewinnspielen dürfte vor allem ein anstehender Q&A-Livestream zu den High­lights der Countdown-Woche gehören. In den nächsten Tagen möchte Microsoft den Twitch-Kanal des Flight Simulator 2020 dazu nutzen, um eine Fragerunde zwischen den Entwicklern und der Community abzuhalten. Mit dabei sind unter anderem Asobo-CEO Sebastian Wloch sowie der Lead Software Engineer Martial Bossard. Im Stream sollen nicht nur wichtige Fragen der Spieler beantwortet, sondern auch ein Ausblick auf kommende Features gewährt werden. De­tails will man zeitnah über die sozialen Netzwerke (z.B. Discord ) bekannt geben.Wer sich im Vorfeld über den neuen Microsoft Flight Simulator erkundigen möchte, findet un­ter diesem Artikel die Highlights der letzten Tage und Woche inklusive interessanter Videos. In unserem großen Special sammeln wird außerdem alle News rund um den Titel, der am 18. August vorerst nur für PCs mit Windows 10 erscheinen wird. Interessenten sollten vorab zudem einen Blick auf die offiziellen Systemanforderungen werfen und über die (zeitweilige) Anschaffung des Xbox Game Pass nachdenken. Die Standard-Edition des Flight Simulator ist in der Spiele-Flatrate nämlich direkt zum Release enthalten.